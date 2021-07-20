«Уже сумнівалася, що син коли-небудь розплющить очі»: унікальну операцію у Львові провів німецький пластичний хірург

Німецький пластичний хірург Клаус Екснер безкоштовно провів у Львові унікальну операцію десятирічному Назару Репюку, який потрапив в аварію, та ще 28 дітям. Візит лікаря та покупку сучасних хірургічних інструментів оплатив зі своїх призових, отриманих за участь у Євро-2020, півзахисник збірної України з футболу Олександр Зінченко.

«А це у вас який айфон? А журналісти багато заробляють? Може, і мені журналістом стати? Розслідувачем! Чи краще програмістом?» — зливою запитань зустрічає мене у післяопераційній палаті восьмої лікарні Львова десятирічний Назарчик Репюк зі Славути Хмельницької області.

Три роки тому дитина потрапила в аварію: на хлопчика, який грався на подвір'ї, наїхав автомобіль, за кермом якого сиділа жінка. Машина рухалася на великій швидкості, але двоє дітей встигли відскочити, а Назар — ні.

— Вона не просто збила Назара, а ще протягнула його по асфальту та заднім колесом наїхала на голову! — каже мама хлопчика Марина. — Коли ми прибігли на місце, то побачили страшну картину: на синові були сліди від шин.

— А як реагувала жінка, яка збила дитину?

— Вона залишилася на місці. Як з'ясувалося пізніше, за кермом була дружина прокурора. Вона телефонувала по мобільному і, судячи з того, які люди потім приїхали, переживала не за збиту дитину, а за те, щоб швидше все зам'яти. Назарчик був у комі два з половиною місяці. Лікарі боялися щось прогнозувати. Шанси, що син виживе, були мінімальними. А винуватиця трагедії тричі купила ліки — і все. Змінювалися слідчі, усі адвокати, які бралися за нашу справу, потім відмовлялися, тому що просто не могли протистояти тиску. Ми стукали у зачинені двері.

Але що мене вразило: жителі Славути, навіть ті, кого я взагалі не знала, відгукнулися на нашу біду. Вони відкрили збір коштів на лікування Назарчика, почали приходити до лікарні та передавати мені гроші. Я говорила, що не можу прийняти такі суми як подарунок, а позичати теж не можу, бо віддавати буде нічим. Ми проста сім'я. Але люди запевняли, що не треба нічого віддавати. Головне — щоб з Назарчиком все було добре. Завдяки цим пожертвам і професійним лікарям нам вдалося повернути сина з того світу.

Диво сталося: хлопчик спочатку почав усміхатися, а потім вийшов з коми. Назарчик з нуля навчався говорити, їсти з ложечки, ходити. Мама згадує, що відчуття було таке, наче принесли додому немовля з пологового будинку. Але організм дитини на диво швидко почав відновлюватися. Всі органи запрацювали. А ось проблеми з очима залишилися.

Після важкої травми очі у дитини були практично повністю закриті

— Через те, що водійка колесом наїхала синові на голову, у нього було багато крововиливів, — продовжує Марина. — Серйозно постраждав зоровий центр. Негативно вплинуло на зір і те, що син так довго лежав у комі. Коли нас виписували з лікарні, в очах у Назарчика двоїлося, праве око взагалі не відкривалося, а ліве — тільки до половини, бо повіки були паралізованими, він не міг ними керувати. Щоб син хоч трохи бачив, ми час від часу приклеювали йому повіки до чола лейкопластиром. Але це не було виходом. Зір стрімко падав, зіниця почала зміщуватися.

Батьки хлопчика зверталися до офтальмологів і в Києві, і в Одесі, але їм пояснили, що проблема у дитини не тільки із зором, але і з роботою мозку. А виконати пластику повік можна буде, коли Назару виповниться 18 років.

— Ми розуміли, що не можемо чекати так довго, — каже Марина. — Треба рятувати синові зір. Я почала шукати інші варіанти. У 2019 році побачила в інтернеті оголошення: у Львові безкоштовно буде оперувати відомий німецький пластичний хірург Клаус Екснер, який допомагає дітям з птозом (опущенням повік). Зателефонувала. Слухавку підняв завідувач Центру термічної травми та пластичної хірургії 8-ї міської лікарні Львова Василь Савчин, який записав нас на консультацію, а за два тижні запропонував приїхати. Назару тоді прооперували праве віко.

«Мамо, я можу моргати!»

Марина згадує, як непросто було потрапити на консультацію до Клауса Екснера у 2019 році:

— Чоловік за добу зайняв чергу у львівській лікарні й навіть ночував там, бо людей з дітьми було дуже багато. Чесно кажучи, я вже почала сумніватися, що моя дитина коли-небудь зможе нормально бачити світ. Але Клаус Екснер оглянув Назарчика та з посмішкою щось сказав німецькою. Нам переклали: «Я допоможу цій дитині відкрити очі». Я не втрималася й розплакалася.

— А я не розгубився. Сказав лікарю: danke Herr Exner, — повідомляє Назар.

«Два роки тому за своєю методикою Клаус Екснер зробив Назару операцію на правій повіці, і око повністю відкривається, - каже Марина Репюк. - Тепер же лікар виконав операцію на лівій повіці. Сподіваємося, що результат буде таким же»

Оскільки повіки не працювали на обох очах, хлопчик потребував двох операцій.

— Ми вирішили почати з правого ока, тому що воно зовсім не відкривалося, — говорить професор Клаус Екснер. — Суть моєї методики в тому, що я виділяю частину волокон з м'язів лоба і підшиваю їх до хряща верхньої повіки. Виходить, що верхня повіка у людини починає підійматися за допомогою м'язів лоба.

— Ви приїхали з благодійною місією до Львова вже тринадцятий раз. Що підштовхнуло вас до того, щоб допомагати дітям в Україні?

— Я багато їжджу по світу й бачу, що хірургів моєї спеціалізації скрізь не вистачає. Їх недостатньо й в Україні. Якщо ми можемо робити щасливими та здоровими дітей, які цього потребують, то я не бачу причин не робити цього. Двічі на рік приїжджаю до Львова та оперую десятки дітей, у яких є серйозні проблеми. Також буду щасливий, якщо завдяки нашій співпраці стане більше лікарів, які зможуть змінювати на краще якість життя дітей з такими проблемами.

…Операція, яку Назару робили два роки тому, тривала близько години. За кілька днів хлопчикові зняли шви і права повіка запрацювала.

— До операції син взагалі не відчував повік, — продовжує Марина. — А за тиждень після операції Назарчик радісно закричав: «Мамо, я відчуваю повіку, я можу моргати!» Спочатку він трохи розплющував око, а потім все більше і більше. Зараз син легко моргає, може дивитися в різні боки, спить зі заплющеними очима. Це справжнє диво!

Минулого року через пандемію коронавірусу Клаусу Екснеру довелося відкласти візит до Львова, але цього року лікар приїхав. На нього чекали пацієнти, лікування яких він не закінчив.

— Звичайно, ми дуже зраділи, коли нас викликали на операцію, — каже Марина. — Про те, як проходить післяопераційний період, вже знали. Як тільки знімуть шви, друга повіка має нормально запрацювати.

«Разом з Клаусом Екснером ми прооперували 300 дітей»

Операцій з приводу птозу — нездатності закривати повіки — потребує багато людей. В одній палаті з Назаром перебував 17-річний пацієнт Олександр Іванченко з Києва. У нього птоз не травматичний, а вроджений.

— Скільки себе пам'ятаю, у мене завжди були проблеми з очима, — каже Олександр. — Через птоз я не міг дивитися вгору. Щоб побачити щось, доводилося ходити зі закинутою назад головою. Залишилося тільки десять відсотків зору. Читати та писати було вкрай важко. Батькам навіть пропонували віддати мене до інтернату для слабозорих дітей. Але вони виховували мене як звичайну дитину. І я дуже вдячний їм за це. Закінчив школу з гарними оцінками, незабаром буду вступати до вишу. Хочу стати екологом або політологом. Після операції мені буде легше вчитися. А ще я ніколи не думав, що може бути так легко та приємно просто лежати з відкритими очима й дивитися на люстру на стелі. Це нові відчуття.

Пластичний хірург Клаус Екснер проводить операції не тільки дітям з такими проблемами, як у Назара та Сашка, але також тим, у кого вроджені деформації вушних раковин, гемангіоми, посттравматичні та післяопікові рубці. За тиждень Клаус Екснер разом з командою хірургів восьмої лікарні Львова на чолі з Василем Савчиним, прооперували 29 маленьких пацієнтів з усієї України.

— З Клаусом Екснером ми познайомилися 9 років тому, і з того часу він почав щорічно приїжджати до Львова з благодійною місією, — каже Василь Савчин. — Разом ми прооперували близько 300 дітей. До моменту нашого знайомства на Євро-2012 я вже знав старшого брата Клауса, теж хірурга, який приїжджав з благодійною місією в Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр (в народі Чорнобильська лікарня). Коли розговорилися з Клаусом, він розповів, що їздить по всьому світу з благодійною місією — буває в Африці, в Латинській Америці. Те, що раніше не приїжджав в Україну, ми вирішили виправити. Тепер нас об'єднує не тільки співпраця, а й справжня дружба.

«Наша співпраця з Клаусом Екснером (на фото в центрі) триватиме, і це дасть нам багато в професійному плані, - говорить Василь Савчин (на фото праворуч). - Хірург збирається приїхати до Львова в листопаді, ми вже почали записувати на консультацію дітей, які потребують пластичних операцій»

— Чого ви можете навчитися у професійному плані у німецьких хірургів?

— Я проводив подібні операції, у мене є десятки років досвіду, але чесно можу сказати: рівень у Клауса вищий, і нам з командою кожного разу є чого вчитися. Він дуже обдарований хірург, при цьому легко ділиться своїми знаннями. Я двічі стажувався в його клініці у Німеччині, зупинявся у нього вдома.

— Чим методика Клауса Екснера, яку він застосовує, щоб усунути птоз, принципово відрізняється від тієї, за якою працюють українські фахівці?

— У нас птоз оперують, як правило, офтальмологи. Вони в основному працюють з навколоорбітальними м'язами. Але проблема у тому, що, навіть якщо ці м'язи вкорочувати (робити дублікатури), функцію підйому повік вони будуть виконувати погано. Ефект тимчасовий.

А Клаус йде іншим шляхом: він домігся того, що верхню повіку підіймають м'язи чола. Це нетиповий підхід. І косметично, і функціонально метод працює дуже добре. Складність полягає в тому, що м'язи у всіх пацієнтів працюють по-різному, і потрібен індивідуальний підхід. Тому Клаус застосовує спеціальні нитки, які в разі потреби після операції можна буде підтягнути або ослабити.

Звичайно, навіть такий фахівець, як Клаус Екснер, не може давати стовідсоткову гарантію успішності операції. За дев'ять років нашої співпраці приблизно вісім відсотків дітей потребували повторних операцій. Але у порівнянні з іншими методиками це дуже незначний відсоток невдач.

Візит Клауса Екснера до Львова та закупівлю сучасних хірургічних інструментів для львівських фахівців оплатив зі своїх призових, отриманих за участь у Євро-2020, український футболіст Олександр Зінченко. Коментуючи цей вчинок під повідомленням, розміщеним у Facebook, вболівальники висловлювали захоплення півзахисникові збірної України з футболу.

Візит Клауса Екснера до Львова та закупівлю сучасних хірургічних інструментів для львівських фахівців оплатив зі своїх призових, отриманих за участь у Євро-2020, український футболіст Олександр Зінченко

Наступний благодійний візит до Львова Клаус Екснер планує здійснити у листопаді цього року. Про те, як записатися на консультацію до хірурга, можна дізнатися за телефоном: (032) 2 367 276.

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