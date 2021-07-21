Від шматка «Наполеону» діабету не буде: лікар Комаровський спростував зв'язок між появою страшного захворювання з вживанням цукру

Відомий педіатр Євген Комаровський, який раніше розвіяв міф про небезпеку цукрозамінників та підсолоджувачів, розповів про ще одну оману — зв'язок діабету із вживанням цукру.

На своєму YouTube-каналі він розповів, що під словом «діабет» ховаються різні захворювання. Так, діабет першого типу виникає у маленьких дітей, проте причини цього точно не відомі. Це можуть бути як генетична схильність, так і вплив вірусів. Трапляється так, що абсолютно здорова дитина впадає у діабетичну кому. Однак, як стверджує лікар Комаровський, цукор до цього відношення не має.

Стосовно діабету другого типу, то він може виникнути у людей із зайвою вагою через порушення обміну речовин

«Якщо ти багато років жереш солодощі, не займаєшся спортом, природно, у тебе буде ожиріння і порушення обміну речовин, одним з проявів якого є діабет другого типу», — говорить лікар Комаровський і додає: «Якщо нормальна людина з'їла ось такий шматок» Наполеону", у неї може підрости попа, але цукрового діабету не буде".

На відео — з 30:00.

Раніше лікар Комаровський порадив батькам стежити за харчуванням дітей — якщо поївши фруктів вони відмовляються від повноцінного прийому їжі, то раціон слід відкоригувати.

Фото Євгена Комаровського із соціальних мереж.

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