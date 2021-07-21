Рятуємося від спеки: як охолодитися і що пити

Спека… Як пережити спекотні літні дні?

— Раджу носити головний убір з широкими полями, які закривають потилицю, вуха та шию, — пояснює лікар-методист Центру громадського здоров'я МОЗ України кандидат медичних наук Отто Стойка. — Добре в спеку ховатися під легкою парасолькою. Не забувайте носити з собою воду. Вона допоможе не тільки втамувати спрагу, а й умитися, змочити шию, пахви, ліктьові та підколінні згини. Там близько розташовані судини, і ефект охолодження відчутніший. Можна мокру серветку прикласти до лоба, грудей, шиї або обернути навколо неї легку тканину, змочену холодною водою.

— Як ще захиститися від сонця?

— Застосовувати засоби з високим фактором захисту від променів. Носити просторий одяг, причому з довгими рукавами, сонцезахисні окуляри.

— Чи можна вгамувати спрагу солодкою газованою водою?

— Після неї, навпаки, ще більше хочеться пити. А ось звичайна вода добре втамовує спрагу, як і чаї, але бажано без цукру або трохи підсолоджені. Важливо обмежити тваринні жири, солодощі, здобну випічку, а налягати на овочі (за винятком картоплі, багатої на вуглеводи), фрукти та ягоди. Вони повинні складати більшу частину раціону.

— Багато курців переходять на електронні сигарети, вважаючи їх альтернативою звичайним в спекотні дні. Це правда?

— Немає безпечного рівня куріння. Будь-які сигарети загрожують здоров'ю, вражаючи дихальну систему, серце та судини, головний мозок. У спеку організм працює в підвищеному режимі, адже в гарячому повітрі менше кисню. А його ще додатково витісняють з крові курця нікотин і токсичні речовини.

Як пережити спеку? Які продукти корисні влітку? Чим небезпечні електронні сигарети? На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 26 липня, з 15:00 до 16:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість терапевт кандидат медичних наук Отто Олександрович Стойка. Телефонуйте в редакцію за номером (044) 503−77−74 Заздалегідь надсилайте ваші запитання на електронну адресу [email protected] Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 5 серпня

Раніше на прямій лінії «ФАКТІВ» на запитання читачів відповіла дерматолог Крістіна Кочет, розповівши, чим небезпечне перебування на сонці.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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