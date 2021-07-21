26 липня на запитання читачів «ФАКТІВ» відповість терапевт Отто Стойка

Спека, від якої ми всі страждаємо цього літа, буде відчуватися менше, якщо змочувати холодною водою шию, ліктьові згини та підколінні ямки, каже лікар-методист Центру громадського здоров'я МОЗ України кандидат медичних наук Отто Стойка.

— Чи можна вгамувати спрагу солодкою газованою водою?

— Після неї, навпаки, ще більше хочеться пити. А ось звичайна вода добре втамовує спрагу, як і чаї, але бажано без цукру або трохи підсолоджені. Важливо обмежити тваринні жири, солодощі, здобну випічку, а налягати на овочі (за винятком картоплі, багатої на вуглеводи), фрукти та ягоди. Вони повинні складати більшу частину раціону.

Як пережити спеку? Які продукти корисні влітку? Чим небезпечні електронні сигарети? На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 26 липня, з 15:00 до 16:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість терапевт кандидат медичних наук Отто Олександрович Стойка. Телефонуйте до редакції за номером (044) 503−77−74 Заздалегідь надсилайте ваші запитання на електронну адресу [email protected] Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 5 серпня

Раніше на прямій лінії «ФАКТІВ» на запитання читачів відповіла дерматолог Крістіна Кочет.

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