27.11 / 27.29 31.85 / 32.17
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Як уникнути утоплення: Комаровський назвав важливі навички

20:21 21 липня 2021
відпочинок на воді

З огляду на зростаючу кількість нещасних випадків під час відпочинку на воді, педіатр Євген Комаровський дав корисні поради батькам, щоб захистити дитину від утоплення. В першу чергу лікар радить не залишати дитину саму ні на хвилину і не обманюватися з приводу вміння дітей триматися на воді. «47% дітей 10−17 років, що потонули, вміли плавати», — наводить Комаровський жорстоку статистику.

Також лікар радить позбутися ілюзій, що потопаюча дитина буде кричати. «Тонуть безшумно. Зрідка можна почути лише дуже тихі сплески і зойки. Якщо дитина почала тонути, у вас є менше хвилини для реакції», — додав Комаровський.

Крім того, не варто особливо розраховувати на допомогу рятувальника — одна людина фізично не зможе встежити за всіма тими, хто купається.

Всім батькам доктор радить і самим навчитися, і навчити дітей п'яти навичкам, які допоможуть запобігти нещасному випадку.

Нагадаємо, з початку місяця в курортній Затоці потонув турист, а його 17-річного сина так і не знайшли. У Кирилівці втопився 16-річний юнак, який приїхав на море з друзями. У Кременчуці в озері потонув 8-річний хлопчик.

Фото https://ua.depositphotos.com/

148

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Податок на нерухомість 2021: яке майно не підлягає оподаткуванню

«Якщо у жінки в голові» огірки усвідомленості «&#133;»: Еллерт нарешті прокоментував розрив з Мішиной

«Якщо у жінки в голові огірки усвідомленості…»: Еллерт нарешті прокоментував розрив з Мішиною

Михайло Хома

Недовго горював після розлучення: DZIDZIO ніжно обійняв за талію чарівну блондинку, розсердивши свою куму

Людина з паперами, ручкою та калькулятором

Податок на нерухомість 2021: скільки заплатимо за квартиру або будинок

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.