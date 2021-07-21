Як уникнути утоплення: Комаровський назвав важливі навички

З огляду на зростаючу кількість нещасних випадків під час відпочинку на воді, педіатр Євген Комаровський дав корисні поради батькам, щоб захистити дитину від утоплення. В першу чергу лікар радить не залишати дитину саму ні на хвилину і не обманюватися з приводу вміння дітей триматися на воді. «47% дітей 10−17 років, що потонули, вміли плавати», — наводить Комаровський жорстоку статистику.

Також лікар радить позбутися ілюзій, що потопаюча дитина буде кричати. «Тонуть безшумно. Зрідка можна почути лише дуже тихі сплески і зойки. Якщо дитина почала тонути, у вас є менше хвилини для реакції», — додав Комаровський.

Крім того, не варто особливо розраховувати на допомогу рятувальника — одна людина фізично не зможе встежити за всіма тими, хто купається.

Всім батькам доктор радить і самим навчитися, і навчити дітей п'яти навичкам, які допоможуть запобігти нещасному випадку.

Нагадаємо, з початку місяця в курортній Затоці потонув турист, а його 17-річного сина так і не знайшли. У Кирилівці втопився 16-річний юнак, який приїхав на море з друзями. У Кременчуці в озері потонув 8-річний хлопчик.

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