Чотирирічному Ярославу зробили у Києві пересадку кісткового мозку від неродинного донора

Ярослав ударив у дзвін, який висить на стіні в відділенні пересадки кісткового мозку столичного «Охматдиту», задув свічку на подарованому йому тортику та, нарешті, посміхнувся. Цей ритуал посвяти в тих, хто видужує, перед випискою проходять всі маленькі пацієнти відділення. А ще лікарі потихеньку з'ясовують, про що мріє дитина. І роблять все можливе, щоб мрія здійснилася. Ярослав мріє стати пожежником.

Коли хлопчик з мамою вийшов з корпусу лікарні, на нього чекав… пожежний автомобіль. Водій взяв Ярослава в кабіну, посадив на руки й дав покерувати. Автомобіль проїхав по території лікарні. А потім вже на землі дитині дозволили «загасити пожежу» — показали, як працює вогнегасник, подарували іграшковий пожежний автомобіль і каску.

«Кожній дитині для одужання потрібні позитивні емоції, — вважає завідувач відділення пересадки кісткового мозку Національної дитячої спеціалізованої лікарні „Охматдит“ Олександр Лисиця. — Не повинні бути пригніченими ні дитина, ні мама, тоді шанси на успішне лікування стають набагато вищими».

З приводу здійснення мрії Ярослава в одному з коментарів, розміщених на сайті лікарні, сказано: «Розчулена до сліз! Ті болючі випробування, через які пройшла дитина, зітруться з пам'яті. А запам'ятається саме здійснення мрії, яскрава незабутня подія!»

Ярослав став десятим пацієнтом, якому в Україні провели трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора — хлопця з Німеччини. Перша трансплантація кісткового мозку від неродинного донора була виконана в «Охматдиті» 1 квітня минулого року. «ФАКТИ» писали про однорічного Назара, для якого під час локдауну транспортним літаком доставляли клітини кісткового мозку з Німеччини. За кілька місяців вже можна було стверджувати, що клітини прижилися й дитина пішла на поправку. А днями виконана чергова, одинадцята, трансплантація. Шанс на здорове життя отримав трирічний Денис. Як кажуть лікарі, процедура стає рутинною.

Ті, хто хотів би стати донором кісткового мозку й рятувати дітей та дорослих, які цього потребують, можуть зайти на сайт «Українського реєстру донорів кісткового мозку», щоб детально ознайомитися з інформацією.

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