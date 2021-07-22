Остання магнітна буря липня вже скоро: коли вона накриє Землю

Землян закликали готуватися до нового сплеску сонячної активності, яка, втім, очікується меншою, ніж традиційна магнітна буря. За даними Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН, в п'ятницю, 23 липня з опівночі до 6 ранку можливі магнітні збурення приблизно 4 класу.

У суботу 24 липня також очікується підвищена сонячна активність.

Таким чином, у метеочутливих людей знову можуть виникнути проблеми зі сном, напади тахікардії, задишка, запаморочення, апатія або дратівливість, загострення хронічних захворювань;

Раніше астрономи заявили, що остання магнітна буря місяці очікується 29 липня.

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