Магнітні бурі серпня-2021: в які дні варто поберегти своє здоров'я

Після відносно спокійного липня в серпні 2021 року очікується багато магнітних бурь, а в середині останнього місяця літа взагалі прогнозують сильний спалах на Сонці, який розтягнеться на кілька днів.

Уже 2 і 3 серпня можливі незначні магнітні коливання, однак сильного дискомфорту вони не завдадуть. Люди з серцевими захворюваннями в ці дні можуть страждати невеликими змінами настрою і спостерігати коливання тиску. А 10 серпня активність Сонця буде сильнішою і коливання досягнуть середнього рівня. У цей день протипоказані фізичні навантаження для метеозалежних людей. 13−14 серпня також очікується слабка магнітна буря.

Значна магнітна буря накриє Землю в період з 16 по 20 серпня. Буря прогнозується настільки сильною, що можуть виникати перешкоди в теле- і радіотрансляції. На людях ці коливання також будуть позначатися не зовсім добре: може бути мігрень, коливання тиску і навіть болі в суглобах.

29 серпня прогнозують магнітну бурю середньої тяжкості. Її вплив відчують лише метеозалежні люди.

Як писали «ФАКТИ», найбільш вразливими до магнітних бурь є метеозалежні люди, а також люди з порушеннями роботи серцево-судинної системи. Знаючи, коли будуть магнітні бурі, можна підготуватися до них і полегшити свій стан в період збурень.

У такі дні лікарі рекомендують:

• пити достатню кількість рідини;

• стежити за режимом дня, прагнути до достатньої тривалості нічного сну;

• більше гуляти на свіжому повітрі;

• стежити за показниками артеріального тиску і серцевого ритму, а також уникати занять, які можуть підвищити тиск;

• не сідати за кермо і, якщо є така можливість, провести час в спокійній обстановці;

• утриматися від вживання кави, алкоголю та інших міцних напоїв;

• пити трав'яні чаї;

• відмовитися від смаженої, солоної та жирної їжі.

Варто також мати на увазі, що геомагнітна обстановка постійно змінюється і прогноз може бути відкориговано в майбутньому.

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