У Києві помер інфікований штамом «Дельта» пацієнт

У Києві підтвердилися відомості про те, що штам коронавірусу «Дельта» — високозаразний і призводить до більш тяжкого перебігу хвороби. Один з пацієнтів, інфікованих «Дельтою», помер. Хворий перебував в Олександрівській лікарні, повідомляє телеканал «Київ».

З шести пацієнтів, у яких підтвердили «Дельту», четверо незадовго до хвороби побували в Росії і, судячи з усього, саме звідти і привезли небезпечний штам.

Нагадаємо, інфіковані штамом «Дельта» були виявлені в лікарнях Києва, Львова та Ужгорода. У Львівській області одна з пацієнток з «Дельтою» вже одужала, інші продовжують курс лікування.

У ВООЗ вважають, що спалах COVID-19, викликаний штамом «Дельта», почнеться в Україні в кінці серпня — на початку вересня і триватиме до зими.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін прогнозує, що через «Дельту» країна знову може повернутися в червону карантинну зону.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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