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Здоров'я та медицина

2 серпня на запитання читачів «ФАКТІВ» відповість уролог Олена Князьська

16:42 1 серпня 2021
медичний чемоданчик

Коронавірус негативно впливає на чоловіче здоров'я, відзначають фахівці світової урологічної спільноти.

— Побільшало пацієнтів зі скаргами на статеву слабкість, причому молодих, — каже уролог Консультативно-діагностичного центру Київської міської клінічної лікарні № 6 Олена Князьська. — Нещодавно звернувся чоловік, якому немає ще 30 років, і після обстеження ми виявили у нього еректильну дисфункцію.

— З якими проблемами до вас звертаються жінки?

— Найчастіше із запаленням сечового міхура — цистит, пов'язаний з переохолодженням, що виникає через купання у водоймах — озерах, ставках. Запальний процес може спровокувати навіть вчасно не знятий мокрий купальник…

Які симптоми хронічного простатиту? Що допоможе зняти його загострення? Як вилікувати хронічний цистит?

На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 2 серпня, з 16:00 до 17:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість уролог Олена Анатоліївна Князьська.

Телефонуйте до редакції за номером (044) 503−77−74

Заздалегідь надсилайте ваші запитання на електронну адресу [email protected]

Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 12 серпня

Раніше на прямій лінії «ФАКТІВ» імунолог Олег Назар розповів, як впоратися з наслідками COVID-19.

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