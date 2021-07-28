2 серпня на запитання читачів «ФАКТІВ» відповість уролог Олена Князьська

Коронавірус негативно впливає на чоловіче здоров'я, відзначають фахівці світової урологічної спільноти.

— Побільшало пацієнтів зі скаргами на статеву слабкість, причому молодих, — каже уролог Консультативно-діагностичного центру Київської міської клінічної лікарні № 6 Олена Князьська. — Нещодавно звернувся чоловік, якому немає ще 30 років, і після обстеження ми виявили у нього еректильну дисфункцію.

— З якими проблемами до вас звертаються жінки?

— Найчастіше із запаленням сечового міхура — цистит, пов'язаний з переохолодженням, що виникає через купання у водоймах — озерах, ставках. Запальний процес може спровокувати навіть вчасно не знятий мокрий купальник…

Які симптоми хронічного простатиту? Що допоможе зняти його загострення? Як вилікувати хронічний цистит? На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 2 серпня, з 16:00 до 17:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість уролог Олена Анатоліївна Князьська. Телефонуйте до редакції за номером (044) 503−77−74 Заздалегідь надсилайте ваші запитання на електронну адресу [email protected] Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 12 серпня

Раніше на прямій лінії «ФАКТІВ» імунолог Олег Назар розповів, як впоратися з наслідками COVID-19.

35

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter