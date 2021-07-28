Український футболіст отримав дуже рідкісну травму: історія дивовижного відновлення після видалення частини надколінка

Київські лікарі відновили Тарасу Михайлюку суглоб за оригінальною методикою, тому незабаром він знову зможе грати.

Момент травми відображений на відео: нога їде по траві, розворот — і футболіст падає.

— Мені здалося, що колінний суглоб… зник, я закричав, ногою рухати не міг, коліно заклинило, — згадує Тарас Михайлюк. — На ношах мене забрали з поля, викликали «швидку». У сумській лікарні лікар помацав коліно й сказав, що суглоб на місці. Я навіть встиг зрадіти, бо комп'ютерні знімки показали, що відірвана частина надколінка. Терміново відправили знімки в столичну клініку, лікарю Яровому, з яким ми були знайомі. З'ясувалося, що травма дуже серйозна й потрібна операція. На МРТ було видно: відірвано чотириголовий м'яз з фрагментом надколінка, розірвані зв'язки.

— Вам відразу зробили операцію?

— Менше ніж через добу після травми. Перед операцією Дмитро Яровий докладно пояснив, що збирається робити. Попередив, що частину надколінка доведеться видалити: він у мене з рідкісною анатомічною особливістю, тому прирости не зможе, навіть якщо застосувати металеві фіксатори. Я довірився лікарю, тим більше знав: він професіонал високого рівня, багатьом спортсменам допоміг відновитися.

— Настільки, щоб повернутися в гру?

— Саме так. Уявляєте, через місяць і десять днів після операції я вже ходив НЕ кульгаючи, потім вийшов на роботу. Щоправда, не гравцем, а тренером з фізичної підготовки футбольного клубу «Вікторія» (Суми), в якому успішно грав більше чотирьох років. Футбол для мене — все життя.

— Ви зможете бігати? Адже тренер не сидить на місці…

— Лікар стверджує, що зможу. А поки що активно відновлююся, виконуючи різні вправи, які мені порадив лікар. Крім того, сам доповнив цей комплекс, щоб м'язи швидше «згадали» звичний стан.

Хірург налаштований оптимістично і каже, що Тарас зможе навіть повернутися в гру.

— Для такого прогнозу у мене є всі підстави, — каже ортопед-травматолог консультативно-діагностичного центру Деснянського району Києва кандидат медичних наук Дмитро Яровий. — Відновлення проходить швидко, та й наполегливість у пацієнта неабияка.

— У чому особливість отриманої Тарасом травми?

— Надколінок — кісткова структура, що захищає суглоб. Зазвичай він цілісний. Але приблизно у одного-двох відсотків населення планети надколінок (він називається «дольчастий») складається з двох або трьох частин, з'єднаних між собою менш міцною тканиною, ніж кісткова. Більшість про цю свою особливість не знає. І тільки у тих, хто займається спортом або має важкі фізичні навантаження, існує ризик отримати таку травму, як у Тараса, — відрив фрагмента надколінка.

Погано те, що «приростити» фрагмент неможливо. А він важливий, тому що до нього кріпиться великий м'яз — чотириголовий. Він відповідає за розгинання колінного суглоба. Його пошкодження загрожує тим, що людина не зможе не тільки грати в футбол, а й нормально ходити, все життя буде кульгати.

— У вас був досвід подібних операцій?

— Подібних — так, але не таких. Травма дуже рідкісна. Готуючись до операції, я з'ясував, що у світовій медичній літературі є відомості лише про два хірургічних втручання з приводу відриву частини дольчастого надколінка з одночасним ушкодженням сухожилля чотириголового м'яза. Ми скористалися досвідом колег, щоб виконати реконструкцію. Сухожилля прикріпили до колінної чашечки, зробивши в ній спеціальні канали, через які провели дуже міцну плетену нитку. Її використовують для пластики зв'язок і сухожиль. Нитка не розсмоктується, але пацієнт ніколи не буде її відчувати. Завдяки такому з'єднанню людина може нормально розгинати ногу.

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Результат операції вражає: на недавньому відео, яке Тарас мені надіслав, він вже… біжить. Спортсмен з гордістю написав: «Сьогодні зробив три кола по стадіону. Це відмінний результат».

«Ударно-хвильова терапія і високоінтенсивний магніт покращують процеси загоєння в вогнищі запалення»

Після операції Тарас Михайлюк три тижні використовував спеціальний фіксуючий пристрій для коліна — тутор.

— Це, звичайно, не гіпс, але фіксація жорстка, і пересуватися Тарас мав на милицях, — говорить Дмитро Яровий. — Потім я переконався, що утворився первинний рубець — сухожилля почали зростатися з колінною чашкою. Тоді дозволив пацієнтові поступово збільшувати обсяг рухів. Вважається, що сухожилля приростає до кістки на один відсоток за один день, тобто весь процес триватиме два-три місяці.

Останнім часом я заглибився в тему спортивної медицини і бачу, наскільки важливо спортсменам якомога швидше відновитися. Але лікар повинен знайти баланс і утримувати пацієнта від зайвих навантажень. У нашому арсеналі є різні методи, що дозволяють швидше повернутися в форму.

— Які саме?

— Ударно-хвильова терапія, високоінтенсивний SIS-магніт, лазер високої інтенсивності. Методи спрямовані на те, щоб прискорити регенерацію пошкоджених тканин. Поліпшується циркуляція крові в області запального вогнища, знімається больовий синдром, м'язовий спазм. Відбувається пасивне тренування м'язового корсету суглоба. Пацієнти часто відчувають поліпшення стану після першої ж процедури. Використовуємо потужні сучасні апарати, у яких є спеціальні програми для впливу на різні структури — кістки, зв'язки, м'язи. Але крім цих методів існують і інші. Необхідно також займатися з реабілітологом, виконуючи індивідуально підібрані комплекси вправ. Самодіяльність тут може тільки нашкодити.

Дмитро Яровий: «Три тижні після операції Тарас носив фіксуючий пристрій для коліна - тутор"

«За необхідності можна замінити лише частину суглоба — ту, яка більше постраждала»

— Ви допомагаєте не тільки тим, хто отримав травму. Серед наймасовіших захворювань — артрити і артрози кінцівок. З'явилося щось нове в їх лікуванні?

— Звичайно. Але щоб спланувати лікування, необхідно з'ясувати, що ж відбувається з суглобом? Чому виникає біль? Діагностика включає рентген-знімки, МРТ, УЗД суглобів, аналізи крові. Лише оцінивши все в комплексі, зробивши під час огляду певні тести на рухливість суглобів, призначаємо терапію. У багатьох випадках вдається обійтися без хірургічного втручання. Воно буває необхідним, коли ми бачимо, що консервативні методи не допомагають, або при важких стадіях захворювання. Можна зателефонувати мені за номером телефону (097) 916−91−66 та отримати більш детальну інформацію з приводу діагностики і лікування.

Хочу навести приклад: якщо поставити діагноз тільки за знімками МРТ, на яких видно, скажімо, суттєве пошкодження меніска, то, виходить, треба оперувати. Але, коли розумієш, що до пошкоджень меніска призвели, наприклад, вікові дегенеративні процеси в хрящовій тканині (артроз), що біль з'явився через те, що змінений хрящ, а не тому, що пошкоджений меніск, підбираєш методи, що дозволяють зняти запалення і, наскільки можливо, поліпшити стан хряща. Операція в такому випадку буде подібна до спроби боротьби з димом під час пожежі, але без гасіння вогню.

— А хрящ можна відновити?

— Раніше вважалося, що ні. Але зараз можу сказати, що використання клітинної терапії реально допомагає загальмувати витончення хряща і трохи збільшити його обсяг.

— Що це за процедури?

— У нижній частині живота, нижче пупка, під місцевою анестезією робимо маленький прокол, через який забираємо жирову тканину — виконуємо ліпосакцію. Цю тканину обробляємо в спеціальній закритій системі: подрібнюємо її, робимо однорідною, прибираємо домішки, пропускаючи через систему фільтрації. Таку суспензію вводимо в порожнину суглоба. Цю методику іноді комбінуємо з введенням плазми. Але рідко. Я вважаю за краще застосовувати методи послідовно: введення плазми, потім клітинну терапію — введення фракції жирової тканини. Не допомагає — застосовуємо малоінвазивну хірургію: за допомогою артроскопа заходимо в суглоб і виконуємо його ревізію. До речі, якщо меніск пошкоджений не дуже сильно, намагаємося його не видаляти, а «відремонтувати». Зараз навіть популярний такий напрямок: «Збережіть меніск».

— Якщо у пацієнта біль в суглобі зберігається, йому рекомендують ендопротезування. Але я чула про те, що можна замінити частину суглоба. Це так?

— Так. Якщо у пацієнта змінений тільки внутрішній відділ колінного суглоба, а зовнішній зберігся, можна не міняти весь суглоб, а замінити тільки його зношену частину. Операція робиться через невеликий доступ, залишається більше власних тканин. І якщо з часом знадобиться тотальна заміна суглоба, виконати операцію буде легше.

— Що потрібно робити, щоб власні суглоби працювали якомога довше?

— Перш за все — правильний спосіб життя: достатній рівень фізичної активності, підтримання оптимальної ваги, профілактика хронічних захворювань. Якщо суглоб турбує, лікар порадить фізіотерапію, протизапальні препарати, внутрішньосуглобове введення препаратів на основі гіалуронової кислоти. І, щоб не пропустити погіршення стану суглоба, треба вчасно скоригувати лікування, бажано раз на пів року-рік проходити обстеження проблемного суглоба і відвідувати лікаря.

На фото в заголовку: «Зараз роблю все, щоб швидше вийти на поле», — каже Тарас Михайлюк (фото надано Тарасом Михайлюком)

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