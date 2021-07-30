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Здоров'я та медицина

Маски викидати не варто: в МОЗ мають намір продовжити карантин після 31 серпня

12:29 30 липня 2021
маски

В Україні в останні дні зростає кількість інфікованих COVID-19. Тому адаптивний карантин, який поки діє в Україні до 31 серпня, буде продовжено.

Таке припущення в ефірі ТСН висловив головний санітарний лікар Ігор Кузин.

«З приводу продовження карантину — він, швидше за все, буде продовжений. Ми розуміємо, що до карантину прив'язується багато організаційних заходів, у тому числі заходів в рамках системи цивільного захисту, тому він буде продовжений», — заявив чиновник.

На який період продовжать обмеження, поки невідомо.

За словами Кузіна, у деяких регіонах на рівні об'єднаних територіальних громад або районів фіксуються спалахи коронавірусу. Критична ситуація у Донецькій, Луганській, Харківській та Львівській областях.

Київ, в якому найбільше хворих, поки до цього переліку не входить. Кузін зазначив, що абсолютні показники або показники на 100 тисяч населення у столиці більш-менш нормальні.

Нагадаємо, у зв'язку з поширенням індійського штаму коронавірусу «Дельта», в Україні посилили правила в'їзду в країну. Обмеження стосуються як іноземців, так і громадян України.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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