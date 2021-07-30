Український професор-офтальмолог Сергій Риков в Києві вручив Мальтійський орден своєму колезі з Німеччини

Тих, хто користується окулярами, в світі стає дедалі більше. Цей аксесуар став модним. І все тому, що у дітей та дорослих з'являється все більше можливостей зіпсувати собі зір: невпинно дивитися в телефон, отримувати інформацію за допомогою комп'ютера на роботі та вдома, грати на планшеті. Вже ніхто не дражнить тих, хто носить окуляри. Ось і виходить: про те, щоб люди не псували зір, турбуються в основному офтальмологи.

— Ми розуміємо, що час заборон пройшов, і навіть Всесвітня організація охорони здоров'я, експертом якої я є, лише рекомендує не допускати перенапруження очних м'язів і через кожні 20 хвилин відривати очі від екрану на 20 секунд, щоб подивитися вдалину на відстань 20 футів (близько шести метрів), — говорить провідний український офтальмолог, завідувач кафедри офтальмології Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика професор Сергій Риков. — З цією формулою, придуманою фахівцями й затвердженою ВООЗ, лікарі всього світу повинні знайомити пацієнтів. Але в офтальмології є безліч проблем, впоратися з якими не так просто.

Ось чому стрімко розвиваються технології, що дозволяють повернути зір дітям, у яких він знижений через вроджені захворювання, допомогти дорослим, у яких з віком розвиваються такі грізні хвороби, як катаракта, глаукома та інші.

З цими проблемами успішно бореться мій колега — відомий німецький офтальмолог, вчений зі світовим ім'ям, професор Герд Уве Ауффарт. Його внесок у світову офтальмологію важко переоцінити. Президія Мальтійського ордена прийняла рішення нагородити пана Ауффарта Мальтійським орденом, і цю високу нагороду він отримує в Києві. Я пишаюся, що саме мені як кавалеру Мальтійського ордена випала честь вручити орден колезі. Точно знаю: ми разом намагаємося зробити все, щоб з дитинства до старості люди бачили яскраві фарби світу.

«Разом з професором Ауффартом ми намагаємося зробити все, щоб з дитинства до старості люди бачили яскраві барви світу», - каже Сергій Риков

У лютому нинішнього року Сергію Рикову був вручений Мальтійський орден. Церемонія проходила в редакції «ФАКТІВ». Професор багато років співпрацює з нашим виданням і ділиться важливою інформацією з читачами. Сергій Олександрович очолює Асоціацію дитячих офтальмологів України, і завдяки йому в нашій країні була створена ефективна система діагностики і лікування дітей, у яких є проблеми із зором. Тепер професор Риков є також співдиректором Українського інституту ока.

Професор Ауффарт: «Це велике щастя поєднувати допомогу пацієнтам, проведення досліджень і можливість викладати - передавати свої знання іншим»

— Ми тісно співпрацюємо з професором Ауффартом, він є одним з консультантів нещодавно створеного Українського інституту ока, — продовжує Сергій Риков. — Дуже важливо, щоб нові передові технології, які використовуються в сучасних західних клініках, зокрема в очолюваній ним офтальмологічній клініці університету Гейдельберга, широко впроваджувалися і в Україні. А те, що ми з професором обидва є кавалерами Мальтійського ордена, призведе до ще активнішої співпраці.

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