«Нічим дихати»: хто такі метеопати і що робити мешканцям великих міст

В Україні з кожним роком все більше метеозалежних людей, які погано переносять перепади погоди від спеки до холоду. Крім того, метеозалежність «помолодшала» — від різкої зміни погодних умов страждають не тільки люди похилого віку, а й молодші групи населення. Синоптик Наталія Діденко в інтерв'ю «ФАКТАМ» нагадала, що просто скаржитися на погоду — не вихід, метеопатам необхідно міняти свій спосіб життя.

«Люди все частіше реагують на перепади погоди. В основному, саме на зміну погоди, а не на конкретно підвищення або зниження атмосферного тиску. Коли змінюється повітряна маса, скажімо, зі спекотної на прохолодну або навпаки. Таких метеозалежних людей стає більше, і вони все молодше», — розповіла синоптик.

За словами Наталії Діденко, у метеопатів немає варіантів, крім як дбати про своє здоров'я: «Потрібно правильно харчуватися, задуматися, як і де ти спиш, яку воду п'єш, скільки рухаєшся. Є багато моментів, коли ми самі можемо собі допомогти, а не тільки скаржитися на погоду, власне здоров'я або лікарів».

Також проблему можна і потрібно вирішувати на рівні керівництва міст. Так, знизити температуру в мегаполісі допомагають зелені зони. «Городянам дуже не вистачає парків і скверів. Ми ж відчуваємо — стоїш на асфальті і не можеш дихати, зайшов в міський парк — відразу відчувається полегшення. Тому у великих містах про такі ареали відпочинку потрібно піклуватися, — пояснила синоптик. — Зменшення зеленої зони і щільна забудова — одні з головних причин такого стану речей. Загалом, те, що відбувається з забудовою міст — це обурливо!».

Про дати майбутнього похолодання і про причини скарг українців на погоду читайте в інтерв'ю синоптика Наталії Діденко «ФАКТАМ».

Фото https://ua.depositphotos.com/

172

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter