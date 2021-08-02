Головний біль, нервові зриви, скачки тиску: в серпні у метеопатів можуть виникнути серйозні проблеми зі здоров'ям

У серпні метеочутливим людям доведеться пережити кілька днів з підвищеною геомагнітною активністю. Фахівці з магнітних бурь прогнозують у серпні кілька періодів, коли на Землі будуть відчуватися наслідки потужних спалахів на Сонці. Уточнений графік наводить Центр прогнозування космічної погоди.

Так, підвищений геомагнітний індекс очікується 10 серпня і 24 серпня. Зі звичних 1−2 балів, що означають слабкий рівень геомагнітної активності, показник виросте до чотирьох.

Індекс геомагнітної активності

У вівторок, 10 серпня, і за два тижні 24 серпня будуть спостерігатися збудження магнітосфери. Показники не дотягують до рівня повноцінної магнітної бурі, але навіть такі геомагнітні коливання можуть стати причиною нездужання у метеочутливих людей.

У дні підвищеної геомагнітної активності метеозалежні особи можуть відчувати занепад сил, дратівливість, проблеми з концентрацією і навіть нервові зриви. Особи, схильні до гіпертонії, можуть скаржитися на підвищення тиску, головні болі. Магнітні бурі можуть погіршити вже наявні проблеми зі сном, привести до безсоння. Знаючи про власну метеочутливість, в небезпечні дні краще уникати додаткових стресових факторів: невисипання, перевтоми, надмірних емоційних навантажень.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко в інтерв'ю «ФАКТАМ» підтвердила, що метеозалежних стає більше, і з цією проблемою стикаються не лише літні люди. Хороша новина в тому, що багато в чому проблему метеозалежності можна вирішити, якщо займатися здоров'ям, більше рухатися, нормально харчуватися, налагодити правильний режим сну.

Фото https://ua.depositphotos.com, tesis.lebedev.ru

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