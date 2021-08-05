Порушення слуху, проблеми із ШКТ, гангрена: в МОЗ розповіли, чим небезпечний штам «Дельта»
В Україні знову зростає число хворих COVID-19 і різко збільшилася кількість тих, що заразився штамом «Дельта». У зв'язку з цим МОЗ опублікував пам'ятку, як розпізнати небезпечний «індійський» різновид коронавірусу.
Раніше стало відомо, що при інфікуванні «Дельтою» можуть не зникати ні нюх, ні смак. У деяких випадках хвороба може навіть протікати без кашлю. Запідозрити коронавірус «Дельта» можна за такими симптомами:
- підвищена температура, лихоманка;
- головний біль,
- нежить;
- біль в горлі.
При тяжкому перебігу хвороби можуть спостерігатися:
- проблеми зі слухом;
- розлад в роботі шлунково-кишкового тракту;
- посилене тромбоутворення (підтверджується аналізом крові);
- некротичні процеси в тканинах через порушення нормального кровотоку, гангрена.
Підтвердити, що у хворого саме «Дельта"-штамм, можна спеціальними тест-системами. В Україні їх обмежена кількість. Лабораторії, здатні діагностувати «Дельту», в більшості своїй знаходяться в Києві.
Крім важкого протікання хвороби, «Дельта» небезпечна ще й підвищеною заразністю. Хвора людина інтенсивніше виділяє вірус у зовнішнє середовище, заражаючи тих, кто поруч.
Нагадаємо, «ФАКТИ» зібрали все відоме лікарям про коронавірус «Дельта». Про це в матеріалі «Нагадує застуду і дуже заразний: все, що потрібно знати про коронавірус „Дельта“, який прийшов в Україну».
фото https://ua.depositphotos.com/431
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