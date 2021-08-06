Дістали паразита з ока: у Києві зафіксували небезпечне захворювання

Комарі, на навалу яких, зокрема, скаржаться цього літа курортники, можуть не тільки «гризти» людей, псуючи їм відпочинок, а й переносити небезпечні захворювання.

Так, у Києві виявлено три випадки дирофіляріозу — паразитарного захворювання, яке викликають круглі гельмінти роду Dirofilaria, повідомляє Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ .

«На дирофіляріоз хворіли двоє жителів Дарницького району і один житель Дніпровського району — двоє чоловіків і одна жінка. Гельмінти розміром 11,0, 7,0 і 12 см (фрагменти) були вилучені хірургічно з області лівого ока (в двох випадках) і правої кисті (в одному випадку). Рекомендується проведення специфічного та симптоматичного лікування і спостереження у лікаря протягом року», — йдеться у повідомленні.

Цим паразитом людина може заразиться від тварин, у тому числі й домашніх, переносником хвороби є і комарі. А ось сама людина хворобу не поширює. У зараженого утворюються підшкірні вузли або вузлові ураження легеневої паренхіми.

«Основними симптомами у людини можуть бути набряк і почервоніння, поява пухлини. Ущільнення може бути розміром від просяного зернятка. Особливістю даного паразита є здатність до міграції — за добу дірофілярія може мігрувати організмом на відстань до 30 см. Тому розташування шкірного ущільнення теж змінюється. Специфічна ознака дирофіляріозу вельми виразна — характерні скарги на відчуття ворушіння під шкірою», — йдеться у повідомленні.

Відзначається, що з моменту зараження (укусу комара) до утворення пухлини проходить не менше 1 місяця, іноді хвороба проявляється і через два роки.

Лікування дирофіляріозу — хірургічне втручання, всі ознаки хвороби зникають після видалення гельмінтів з організму.

Нагадаємо, що влітку минулого року в Україні виявили два випадки гострої інфекційної хвороби — туляремії. У подружньої пари з Херсонської області з'явилися виразки на шкірі кистей рук і регіональний лімфаденіт, підвищилася температура до 38,5 градусів. Виявилося, що чоловік, який працює єгерем, приніс додому зайця. Під час обробки тварини вони отримали травми рук. Туляремія — це гостра інфекційна хвороба, якій можуть заразитися люди і тварини. Особливо сприйнятливими є кролики, зайці, гризуни.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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