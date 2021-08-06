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Здоров'я та медицина

Не покидали регіон: у двох хворих на коронавірус з Одеси і Рені діагностували штам «Дельта»

9:38 6 серпня 2021
інфекціоніст

Штам коронавіруса «Дельта», який офіційно підтверджено вже у 143 українців, виявили і у Одеській області.

Як повідомляє «Думська», зафіксовано два випадки — у мешканок Одеси та Рені. Аналізи у них були взяті у червні цього року, а наразі «Дельту» підтвердили у Центрі громадського здоров'я МОЗ.

За словами головного санітарного лікаря регіону Віталія Гончарова, пацієнтки не покидали Одеську область і не контактували з хворими, які виїжджали за кордон. Медик зробив висновок, що штам не не завезено — його поширення носить місцевий характер.

«Хворі лікувалися амбулаторно, перебіг хвороби був середньої тяжкості, з симптоматикою, яка відповідає гострій респіраторної вірусній інфекції, викликаної SARS-CoV-2. На сьогодні хворі знаходяться у статусі одужавших. В осередках фахівці центру провели профілактичні та протиепідемічні заходи», — зазначив він.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що характерно для захворювання «Дельтою». Зараження цим штамом можна запідозрити, якщо у людини з'явилися підвищена температура, лихоманка; головний біль, нежить; біль в горлі.

При тяжкому перебігу хвороби можуть спостерігатися проблеми зі слухом; розлад у роботі шлунково-кишкового тракту; посилене тромбоутворення (підтверджується аналізом крові); некротичні процеси у тканинах через порушення нормального кровообігу, гангрена.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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