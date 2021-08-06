Після COVID-19 можуть шаруватися нігті та випадати волосся: як собі допомогти

Штам коронавірусу «Дельта» прицільно б'є по шлунково-кишковому тракту.

— Кожен п'ятий пацієнт скаржиться на загострення хронічних захворювань або порушення травлення — здуття живота, діарею, слиз в калі, зрідка кров, — розповідає терапевт, дієтолог Інституту геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України Юлія Поворознюк. — Симптоми зникають, якщо стежити за харчуванням і дотримуватися призначень свого лікаря. Але і після COVID-19 їжа може погано всмоктуватися — виникає дефіцит заліза, вітамінів групи В та інших. Пацієнти скаржаться, що випадає волосся, шаруються нігті.

Спеціаліст з огляду на результати аналізів, призначить лікування. Наприклад, якщо людину турбує синдром хронічної втоми, то, можливо, знизився рівень вітаміну D. Часто виявляємо дефіцит вітамінів групи В. У їжу важливо додавати речовини, які підвищують кислотність і активують виведення жовчі: кислі ягоди, куркуму, оцет — яблучний, рисовий.

— Чи можна самому приймати вітаміни та мікроелементи в лікувальних дозах?

— Краще порадитися з лікарем. Наприклад, при COVID-19 вітамін D швидко утилізується, і потрібно приймати його у високих дозах, як і цинк або вітамін С. Але його потрібно не більше двох грамів на день, щоб уникнути діареї.

— У серпні вдосталь фруктів, овочів, ягід. Чи можна схуднути на фруктовій дієті?

— Багато хто «сідає» на кавуни або яблука, намагаючись скинути зайву вагу, і роблять помилку. На фруктах людина не худне. Однак це не привід, щоб відмовлятися від ягід — чорниці, ожини, малини, смородини, агрусу. Бажано щодня з'їдати 200 грамів ягід — 100 грамів після сніданку і стільки ж по обіді.

Як харчуватися під час захворювання COVID-19 і після нього? Які дози вітамінів і мінералів важливо приймати? Чим корисне і небезпечне споживання великої кількості фруктів та ягід? На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 9 серпня, з 15:00 до 16:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість терапевт, дієтолог Юлія Петрівна Поворознюк. Телефонуйте до редакції за номером (044) 503−77−74 Заздалегідь надсилайте запитання на електронну адресу [email protected] Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 19 серпня

Раніше повідомлялося про те, що коронавірус знову мутував. Чим небезпечний штам «Лямбда», читайте тут.

Фото: pixabay.com

141

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter