Якщо людину вкусила змія, треба швидко видавити або висмоктати отруту з ранки

«Ой, змія!» — жахом закричала дівчина, підхопившись із пляжного килимка. Відпочивальники, котрі помітили невеликого вужа, що рятувався втечею, почали заспокоювати перелякану дівчину: «Подивіться, на голові у змійки жовті „вушка“, значить, це не гадюка. А вужі не кусаються!» Насправді вужі та мідянки можуть вкусити, і досить боляче, проте їх укуси не отруйні. А ось укус гадюки, хоч і менш болісний, але вкрай небезпечний. Як повідомляє Центр громадського здоров'я, протягом липня від укусів змій в Україні постраждала 31 людина. А з початку року надавати допомогу через укуси отруйних змій довелося 61 людині, серед них була 21 дитина (на Прикарпатті троє підлітків потрапили в реанімацію у важкому стані). У світі щорічно від укусів змій гине близько 125 тисяч осіб. Їм просто не встигають надати допомогу.

Де люблять ховатися змії

Найчастіше змії зустрічаються в заболочених місцях. Вони можуть ховатися в старих пеньках, під камінням і деревами, що впали, в копицях сіна. Але гадюки активні вдень і часто виповзають погрітися на сонці. Треба бути дуже уважними, щоб не пропустити «розслаблену» змію. Сама вона не нападає, але буде захищатися, якщо відчує небезпеку.

Як поводитися, помітивши гадюку

Не робити різких рухів. Не намагатися відкинути гадюку палицею або вбити. Змія може виявитися спритнішою і встигне вкусити. Найчастіше укуси отримують саме так. Найбільше постраждалих зафіксовано у Львівській області. Зазвичай змії рятуються втечею, тож краще дати їм піти.

Як надати першу допомогу

Постраждалого — дорослого чи дитину — треба укласти і забезпечити йому повну нерухомість, радить київський педіатр Олександр Риков: скорочення м'язів підсилює кровообіг, і отрута швидше всмоктується в кров.

Вище рани бажано накласти тугу пов'язку, якщо укус прийшовся в ногу або руку. Але накладати джгут або прикладати лід не варто.

Необхідно швидко видалити отруту з ранки. Зробити це можна двома способами: легко натиснути на місце укусу, поки не з'явиться сукровиця. Або висмоктати отруту з ранки. Роблячи це, треба швидко випльовувати вміст: в ротовій порожнині отрута швидко всмоктується. Видаляти отруту таким способом можна протягом 15−20 хвилин, потім обробити ранку антисептиком.

Людині треба багато пити, щоб організм легше справлявся з токсинами, і прийняти протиалергічний засіб.

Необхідно терміново госпіталізувати постраждалого. Інакше може розвинутися порушення згортання крові, утворення тромбів. Часто виникають неврологічні порушення, сильна інтоксикація.

Нагадаємо, цього літа відпочивальників у Кирилівці та Бердянську налякала навала великих змій.

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