На Львівщині зафіксували 7 випадків інфікування штамом «Дельта»: що відомо

В Україні зростає кількість заражених небезпечним штамом коронавірусу «Дельта». У Львівській області вже сім лабораторно підтверджених випадків. Причому, як і в Одеській області, є випадки зараження серед тих, хто останнім часом не виїжджав з України і інфікувався десь за місцем проживання. Сумну статистику навела головний санітарний лікар області Наталія Іванченко-Тимко.

З семи пацієнтів з підтвердженою «Дельтою» у Львівській області двоє повернулися з Росії, ще двоє — з Великобританії, один з США. Дві жінки за кордон не їздили.

З огляду на те, що випадки зараження всередині України почастішали, головний санітарний лікар просить не ігнорувати ні маски, ні соціальну дистанцію, а також скористатися існуючими можливостями для вакцинації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в цілому по Україні підтверджено 143 випадки захворювання «Дельтою». Крім Києва, де були зафіксовані два перші випадки у людей, що приїхали з Росії, штам поширився у Волинській, Одеській, Тернопільській та Чернівецькій області.

Фото LvivRegionalClinicalHospital / Facebook

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