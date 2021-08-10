Пік смертей від коронавірусу очікують у вересні: прогноз вчених

Вчені прогнозують, що сплеск смертності від різних штамів коронавірусу COVID-19 в світі прийдеться на початок вересня 2021 року. Про це повідомляє американський Інститут показників і оцінки здоров'я.

За прогнозом вчених, загальна кількість смертей від COVID-19 до грудня 2021 досягне 5,3 млн, ще 12 млн чоловік помре з причин, які пов'язані з цією хворобою. Така смертність може бути викликана штамом COVID-19 «Дельта» — він швидко поширюється в різних країнах.





Графік

Раніше повідомлялося, що, за твердженням МОЗ України, при інфікуванні штамом коронавірусу «Дельта» висока смертність спостерігається лише серед невакцинованих пацієнтів.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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