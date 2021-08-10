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Здоров'я та медицина

Пік смертей від коронавірусу очікують у вересні: прогноз вчених

16:38 10 серпня 2021
У палаті

Вчені прогнозують, що сплеск смертності від різних штамів коронавірусу COVID-19 в світі прийдеться на початок вересня 2021 року. Про це повідомляє американський Інститут показників і оцінки здоров'я.

За прогнозом вчених, загальна кількість смертей від COVID-19 до грудня 2021 досягне 5,3 млн, ще 12 млн чоловік помре з причин, які пов'язані з цією хворобою. Така смертність може бути викликана штамом COVID-19 «Дельта» — він швидко поширюється в різних країнах.



Графік
Зафіксована також поява штаму «Лямбда», який обходить імунну систему організму та небезпечний навіть для вакцинованих.

Раніше повідомлялося, що, за твердженням МОЗ України, при інфікуванні штамом коронавірусу «Дельта» висока смертність спостерігається лише серед невакцинованих пацієнтів.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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