Персоналізація послуг та редагування ДНК: Шимків про медицину майбутнього

У найближчому майбутньому медицина вийде на рівень персоналізації послуг, що надаються конкретній людині, з урахуванням її індивідуальних потреб. Про це заявив голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків в інтерв'ю президенту компанії «Київстар» Олександру Комарову.

Він нагадав, що сьогодні є низка гаджетів, які збирають дані про стан здоров'я свого власника і можуть прогнозувати ризики захворювань у конкретної людини.

Це, за його словами, веде до розвитку персоналізованої медицини, коли ліки і їх дозування будуть підбиратися з урахуванням індивідуальних особливостей конкретної людини. А завдяки технології редагування геному, яка зараз розвивається, будуть створюватися ліки для попередження конкретних проблем у конкретної людини або групи людей.

«Найпростіший приклад: я є користувачем 23andMe. Моя ДНК зацифрована, і я дав дозвіл компанії на те, щоб моя ДНК використовувалася в клінічних дослідженнях різних препаратів. Нещодавно я отримав звіт, в якому йдеться про те, що є препарат, який не буде для мене ефективним, оскільки у мене є певний ген, що блокує ефективність дії активних речовин ліків. Тобто в разі виникнення необхідності застосувати ті або інші ліки, я буду знати, що саме і в якому дозуванні мені застосовувати, щоб отримати найкращий ефект. Світ сьогодні рухається у бік індивідуального підбору ліків, терапії, прискорення фокусування роботи лікаря на розв'язання конкретної проблеми у конкретного пацієнта і, головне, її попередження», — зазначив Шимків.

За його словами, у майбутньому первинний збір інформації про пацієнта здійснюватиме вже не медперсонал, а система, яка дозволить лікарю вийти на новий якісний рівень в питанні лікування тієї чи іншої людини.

«На нас чекає digital humans — система, яка може стати медперсоналом, що здійснює первинний збір інформації про пацієнта. Тобто лікарю не потрібно буде витрачати свій час на опитування про стан або симптоми пацієнта. Лікар відразу отримає повну інформацію і вже буде вирішувати, що робити з пацієнтом надалі», — зазначив Шимків, додавши, що в таких умовах лікар зможе концентруватися безпосередньо на лікуванні пацієнта, без відволікання на збір тієї інформації, яку може зібрати система.

Водночас, за словами голови ради директорів Darnitsa Group, це було б неможливим без розвитку телеком-компаній, які дозволили людству отримати швидкий доступ до інформації та знань в будь-якій точці планети.

«Для мене телеком має дуже важливу роль: він дав доступ будь-яким людям з будь-яким доходом до інформації і знань. Телеком та Інтернет змінив суспільство в тому, що воно перестало бути ієрархічними з точки зору доступу до знань і інформації. Такі компанії, як „Київстар“, дають колосальні можливості всім, і підіймають світ на якісно високий рівень», — додав він.

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