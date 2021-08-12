МОЗ поміняв правила щеплення китайською вакциною: що важливо знати

У МОЗ ввели нові правила щеплення китайської вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech. Тепер другу дозу рекомендують колоти не через 28 днів, а через два тижні. Про це йдеться в розпорядженні міністерства.

Виробник вакцини встановив, що друга доза повинна бути введена через 14−28 днів після першої. Раніше в Україні дотримувалися максимального інтервалу між вакцинацією. З 12 серпня приписи помінялися: часовий проміжок буде скорочено до мінімально можливого.

У МОЗ кажуть, що побоюються нової хвилі коронавірусу, а тому хочуть, щоб перед черговим спалахом (його чекають після 20−25 серпня) якомога більше українців отримали дві дози вакцини. Крім того, останні дослідження показують, що дві дози з інтервалом в 14 днів дають кращий результат. Рівень сероконверсії (приросту антитіл до коронавірусу) сягають 89,7%.

CoronaVac підходить для імунізації осіб старше 18 років. За даними Міністерства охорони здоров'я, на 12 серпня вакциною від Sinovac Biotech були щеплені 1,22 млн українців.

У Китаї вакцина CoronaVac отримала дозвіл на використання в лютому 2021 року. На першому етапі було випущено 260 мільйонів доз. За минулі сім місяців вакцину схвалили ще в 31 країні, але не всі держави Європи згодні впускати щеплених китайським препаратом.

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