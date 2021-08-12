В Ізраїлі людей, яким за 60, почали прищеплювати третьою дозою Pfizer: лікар пояснив, як і навіщо це роблять

Пандемія коронавірусу триває вже понад півтора року. Станом на 11 серпня у світі було виявлено майже 205 млн інфікованих. Ковід вбив 4 мільйони 280 тисяч осіб. Сьогодні найбільше занепокоєння Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) викликає штам «Дельта», який вперше був виявлений в Індії. Він стрімко поширився на інші країни, і переважна більшість нових випадків зараження у світі припадає зараз саме на «Дельту». Найгірша ситуація у країнах з низькими темпами вакцинації, таких як Індія, Росія, Індонезія. У МОЗ України прогнозують, що восени спалах «Дельти» відбудеться і в нашій країні. Вже зараз кількість заражень в нас зростає — і з кожним днем фіксується все більше випадків саме зі штамом «Дельта». Особливо тривожить те, що епідеміологічна ситуація погіршується і в країнах з великим відсотком вакцинованого населення — в Ізраїлі, Великобританії, США. З'являються повідомлення про те, що люди, які отримали щеплення, теж заражаються та хворіють. І хоча нещодавні дослідження британських вчених, опубліковані у журналі New England Journal of Medicine, показали, що дві дози вакцини проти коронавірусу від Pfizer або AstraZeneca майже так само ефективні проти більш небезпечного штаму «Дельта», як і проти варіанту «Альфа», різниця все ж є: при щепленні Pfizer ефективність вакцини знижується на 5,7 відсотка, а AstraZeneca — на 7,5 відсотка. Компанія Pfizer вже заявила про необхідність третьої дози вакцини. За їхніми даними, введення третьої, бустерної, дози вакцини за шість місяців після другої допомагає сформувати кращу імунну відповідь — і це, мовляв, дасть хороший захист від зараження штамом «Дельта». Першою та поки єдиною у світі країною, яка вже почала вакцинацію третьою дозою, став Ізраїль. Бустерну дозу вакцини Pfizer там вводять людям старше 60 років, з моменту вакцинації яких пройшло понад пів року. Третю дозу вакцини вже отримав і президент Ізраїлю Іцхак Герцог. Ізраїль, як відомо, був світовим лідером із впровадження вакцинації проти COVID-19, і до появи в країні штаму «Дельта» там сподівалися на перемогу над коронавірусом. Що відбувається у країні зараз? Чи справді вакциновані люди масово заражаються? Як вони переносять хворобу та чи є серед них смертельні випадки? На ці та інші питання «ФАКТАМ» відповів киянин Даніель Шапшович, який давно живе в Ізраїлі та довгий час працює там сімейним лікарем.

«Вакцини запобігають важкому перебігу хвороби»

— На жаль, вакциновані люди дійсно заражаються, — каже Даніель Шапшович. — Причому ми вже знаємо, що чим більше часу минуло з моменту введення другої дози вакцини, тим вища ймовірність зараження. Водночас вакцини, як і раніше, добре захищають від важкої форми захворювання. У вакцинованих людей до 60 років захист від тяжкого перебігу ковіду становить від 90 до 92 відсотків, у людей старше 60 — близько 81 відсотка.

— Чи є серед ваших пацієнтів повністю вакциновані люди, які після цього заразилися коронавірусом?

— Так. Але ймовірність тяжкого перебігу хвороби у них значно нижча, ніж у невакцинованих. Зараз ми дивимося не на кількість інфікованих ковідом, а на кількість важкохворих. І на практиці бачимо: тих, хто потребує госпіталізації, набагато менше, ніж було до масової вакцинації. І поготів значно менше тих, хто потребує штучної вентиляції легенів. Це говорить про те, що в переважній більшості випадків вакцини запобігають важкому перебігу хвороби.

— Чи були серед ваших вакцинованих пацієнтів смертельні випадки?

— Ні. Нещодавно помер від ускладнень ковіду один пацієнт, але він якраз не була вакцинована. Йому було всього 39 років, і у нього не було супутніх патологій. Невакцинованих переносять зараження штамом «Дельта» дійсно важче. Навіть в Ізраїлі, при дуже хороших показниках вакцинації, залишаються близько півтора мільйона нещеплених людей. Це не мало. І зараз саме серед них багато випадків госпіталізацій.

До того ж зараз людей, яким за 60, вже почали вакцинувати третьою дозою Pfizer, що, як показують дослідження, дає кращий захист. Зараз йдеться вже про те, щоб давати третю дозу й людям старше 45 років. Люди переносять третє щеплення нормально, як і перші два. До речі, одною з переваг мРНК-вакцини, якими є Pfizer і Moderna, є те, що їх простіше адаптувати під вірус, що мутує. Наприклад, Pfizer до кінця року обіцяють нову версію вакцини, яка буде адаптована безпосередньо під штам «Дельта».

— Лікування заражених штамом «Дельта» відрізняється від терапії, що застосовується до заражених уханьським варіантом?

— Ні, лікування аналогічне.

— В Україні зараз стало модно робити після вакцинації аналізи на антитіла. Отримуючи результати, хтось впадає в паніку, думаючи, що антитіл мало, а хтось, навпаки, вирішує, що вже повністю захищений. Але як зрозуміти, який титр антитіл дійсно забезпечує хороший захист? Якщо у когось їх, наприклад, 200, а у когось — 2000?

— Я не раджу робити подібні аналізи — їх результати нічого не дадуть. Це варто робити тільки в межах певних досліджень. Або якщо невакцинована людина, наприклад, хоче знати, перехворіла вона чи ні. Але ніде немає рекомендацій робити такий аналіз вакцинованим людям. В цьому немає сенсу ще й тому, що антитіла не дадуть вам повної картини — є ще Т-клітинний імунітет, який також виробляється після вакцинації. І його неможливо виміряти рівнем антитіл у крові. Дослідження Т-клітинного імунітету в приватному порядку не проводиться, у світі небагато лабораторій, де вміють це визначати. До того ж з власного досвіду знаю, що в українських лабораторіях далеко не завжди можна отримати правдивий результат навіть щодо антитіл.

— Тобто що б не показав тест на антитіла після вакцинації, панікувати або, навпаки, розслаблятися все одно не варто?

— Авжеж! Необхідно пам'ятати, що жодна вакцина не дає стовідсоткового захисту від зараження. Але в переважній більшості випадків вона захищає від тяжкого перебігу хвороби, і саме тому вакцинуватися необхідно. Але навіть зробивши це, не варто поки що забувати про маски та інші запобіжні заходи.

«Одною з переваг мРНК-вакцин Pfizer і Moderna є те, що їх простіше адаптувати під вірус, що мутує», - каже Даніель Шапшович

«Через поширення штаму „Дельта“ уряд збирається повернутися до більш суворого режиму»

— До речі, в Ізраїлі діє масковий режим?

— У закритих приміщеннях так. На вулиці зараз можна ходити без маски.

— Кілька місяців тому вхід в ізраїльські ресторани, кафе, спортклуби та багато інших закладів був дозволений тільки вакцинованим людям. Як зараз?

— Поки ці заклади відкриті для всіх, але через поширення штаму «Дельта» уряд збирається повернутися до більш суворого режиму: щоб заходити у такі місця могли лише вакциновані або люди зі свіжим негативним ПЛР-тестом на коронавірус.

— Коли діяли ці правила, в тих же ресторанах вистачало відвідувачів?

— Так, вони були переповнені. Але, будемо говорити чесно, ще й тому, що навіть тут далеко не в усіх закладах ретельно перевіряли наявність необхідних документів. Через те, що далеко не всі люди дисципліновані, такі заходи не завжди дають позитивний ефект. Насправді головним інструментом у боротьбі з коронавірусом була й залишається масова вакцинація. Ну й локдаун — але це серйозний удар по економіці.

— В Ізраїлі багато антивакцинаторів?

— Я не сказав би, що багато, але, як і в будь-якій країні світу, вони є. У нас нікого не змушували вакцинуватися, тому були випадки відмов і серед медиків, хоча 95 відсотків медперсоналу щеплені. До речі, зараз госпіталізована з ковідом у важкому стані моя знайома лікарка, яка не захотіла вакцинуватися… Багато хто спочатку не хотів робити щеплення, але змінював свою думку, бачачи, як прищеплюються їхні колеги, друзі, родичі — та з жодним не відбувається нічого поганого. Зараз вакцинація, як і раніше, не обов'язкова, але, якщо говорити про тих же медиків, то невакциновані співробітники, щоб бути допущеними до роботи, зобов'язані кожні два дні здавати ПЛР-тест. Більш того, держава ухвалила рішення не оплачувати ці аналізи. Тому той, хто взагалі проти щеплення, має бути готовий до фінансових витрат.

— В Україні, де все ще превалює не доказова, а авторитарна медицина, часто відбувається наступне: сімейний лікар, який з якихось причин налаштований проти вакцинації, відмовляє своїх пацієнтів від щеплення. З подібним підходом часто стикаються і вагітні жінки, яким відмовляють у вакцинації. Більш того, відомі страшні випадки, коли жінок, які вакцинувалися, не знаючи про вагітність, навіть направляли на аборти…

— Це категорично неправильно та суперечить усім рекомендаціям, що сьогодні існують. Вагітним жінкам можна й потрібно вакцинуватися. Необхідно розуміти, що вагітні перебувають в особливій групі ризику, серед них тяжкий перебіг хвороби та смертність від ковіду значно вища, ніж серед невагітних пацієнток такого ж віку.

В Ізраїлі активно прищеплювали та прищеплюють вагітних с різними термінами. І ми жодного разу не зіткнулися з ускладненнями. Жінки добре переносять вакцину й народжують здорових дітей. (До речі, на офіційному сайті українського МОЗ є рекомендації про вакцинацію вагітних жінок мРНК-вакцинами. Тому відмовляти в щепленні вакциною Pfizer або Moderna вагітній не мають права. — Авт.)

— В Ізраїлі вакцинують і дітей. Як вони переносять щеплення?

— Теж без проблем. Зараз у нас роблять щеплення підліткам від 12 років, але, найімовірніше, найближчим часом почнеться вакцинація дітей шести років і старше. У багатьох викликають побоювання повідомлення про поодинокі випадки міокардиту серед вакцинованих підлітків. Але тут варто сказати, що, по-перше, ці випадки дійсно поодинокі й легкі, а по-друге, практика показує, що у дітей, які перехворіли на ковід, міокардит розвивається частіше, ніж у щеплених. Крім того, потрібно враховувати, що навіть якщо дитина перенесе коронавірус без ускладнень, вона буде активно поширювати вірус і заражати тих, що її оточують.

А дослідження показують, що навіть якщо вакцинований заражається штамом «Дельта», він поширює вірус менше, ніж людина, яка не була щеплена. Тому з епідеміологічної точки зору вакцинація дітей однозначно має переваги.

Раніше лікарка також розповідала «ФАКТАМ» про наслідки COVID-19, що після хвороби може випадати волосся та розшаровуються нігті, порушується робота шлунково-кишкового тракту.

Фото в заголовку Getty Images: Третю дозу зараз отримують ті, хто зробив друге щеплення понад пів року тому. При вакцинації присутній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет

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