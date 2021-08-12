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Здоров'я та медицина

Українцям із діабетом будуть безкоштовно видавати інсулін з 1 жовтня

12:26 12 серпня 2021
інсулін

Хворі на цукровий діабет, яких в Україні налічується 1,3 мільйона, з 1 жовтня по програмі «Доступні ліки» зможуть отримувати безкоштовний інсулін. На ці цілі в 2021 році виділено 660 млн гривень. Вони призначаються для компенсації аптекам, які працюють з Нацслужбою здоров'я, повідомляє прес-служба Кабміну.

Щоб отримати в аптеці безкоштовний інсулін, необхідно попередньо:

  • укласти декларацію з сімейним лікарем;
  • відвідати ендокринолога і скласти разом з ним індивідуальний план лікування з зазначенням типу інсуліну і дозування;
  • отримати електронний рецепт у ендокринолога або сімейного лікаря. Врахувати, що сімейний лікар не може змінювати дозування, визначене ендокринологом;
  • уточнити по телефону 1677 або на сайті Національної служби здоров'я, де знаходиться найближча аптека, яка працює з програмою «Доступні ліки» і видає інсулін.
  • електронний рецепт можна обміняти на препарати, не прив'язуючись ні до місця реєстрації хворого, ні до місця роботи лікаря.

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Нагадаємо, міфи, пов'язані з діабетом і харчуванням, розвінчав педіатр Євген Комаровський, а гастроентеролог Вадим Шипулін уточнив, що людям з надмірним раціоном загрожує неалкогольна жирова хвороба печінки. Недуга може розвинутися на тлі цукрового діабету і ожиріння.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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