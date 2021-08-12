Медичний «Оскар»: «Фармак» виділив мільйон гривень для відзнаки найкращих медиків

Цього тижня в Києві відбулася церемонія нагородження найкращих медиків України відзнакою за професіоналізм — орденом Святого Пантелеймона. Це найвища громадська нагорода, яка присуджується за значні результати в галузі охорони здоров’я і вручається особам, яким притаманні високі професіоналізм та духовно-моральні якості.

Нагороди отримали 11 представників медичної галузі. Серед них — лікарі, медсестри, військові хірурги, педіатри, керівники медичних установ. Разом з орденом кожен переможець отримав і грошовий сертифікат на 100 000 грн.

Орден Святого Пантелеймона в головній номінації «Найкращий лікар» вручили полковнику медичної служби, начальнику клініки абдомінальної хірургії Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону Анатолію Ордатію.

Нагороджували переможця міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко та голова наглядової ради компанії «Фармак» Філя Жебровська, яка протягом багатьох років надає події фінансову підтримку.

Також орден Святого Пантелеймона вручили в номінаціях:



• «Найкращий медичний працівник»;

• «Новатор охорони здоров’я»;

• «За досягнення в Міжнародному співробітництві в охороні здоров’я»;

• «Взірець служіння суспільству»;

• «За особистий вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я України» (номінація для іноземних громадян з 2019 року);

• «Найкращий управлінець в галузі охорони здоров’я»;

• «Найкращий заклад охорони здоров’я».

Усі номінанти пройшли три етапи відбору. У результаті 9 серпня поважна рада таємним голосуванням обрала лауреатів на присудження відзнаки. Як повідомив голова поважної ради Василь Князевич, загалом у 2021 році було подано 196 кандидатів на нагороди.

40

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter