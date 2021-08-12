У породіль з'явилися нові можливості: столичний пологовий будинок № 5 відкриває важливу програму

Зробивши тест на вагітність і побачивши дві смужки, які говорять про те, що вона настала, жінка починає хвилюватися: як знайти лікаря, в професіоналізмі якого не буде сумнівів, як не пропустити можливу проблему, чи все буде вдало складатися?

— Ми давно помітили, що жінка хоче, щоб з перших днів вагітності і до появи дитини на світ її спостерігав один і той же лікар, а якщо виникли ускладнення після пологів — щоб було до кого звернутися, — говорить директор столичного пологового будинку № 5, доктор медичних наук професор Дмитро Говсєєв. — У нашому пологовому будинку давно застосовується такий підхід. І ідея себе виправдала. Зараз, чекаючи на появу дитини на світ, жінка має право сама вибирати пологовий будинок незалежно від місця проживання. Тому ми відкриваємо програму, якою можуть скористатися всі.

— І що для цього потрібно?

— Записатися на прийом до лікаря, познайомитися з ним і оформити відповідні документи. Якщо до лікаря виникла довіра, це вже половина справи: жінка буде більш спокійною, упевненою в тому, що на будь-якому етапі виношування дитини зможе задати хвилюючі її запитання своєму лікарю.

— «ФАКТИ» неодноразово писали про програму «Домашні пологи в пологовому будинку». Вона діє?

— Уже п'ять років. І постійно набирає популярності. Пологи проходять в спеціально обладнаних кімнатах, в яких створюється приємна спокійна атмосфера. Жінка може знаходитися з чоловіком, з кимось із рідних. Досвідчена акушерка (доула) дуже коректно контролює весь процес. При необхідності підключається лікар. Якщо потрібно, жінку переводять до родзалу. Але таке трапляється вкрай рідко.

— До вас надходили породіллі з коронавірусом?

— До травня нинішнього року у нас був так званий ковідний пакет, діяло спеціалізоване відділення, з окремим входом. Зараз воно не працює, але, можливо, коли кількість хворих вагітних зросте, його дозволять відкрити. Ми прийняли пологи і вилікували 250 жінок з ковідом. Деякі були у важкому стані. Але одну, на жаль, врятувати не вдалося. Вона була сурогатною мамою, виносила двійню. Діти народилися здоровими. Взагалі всі новонароджені отримали від мам антитіла до COVID-19.

Як стати учасниками програми «Домашні пологи в пологовому будинку»? Які ускладнення частіше зустрічаються після пологів? На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 16 серпня, з 12.00 до 13.00 під час прямої лінії відповість акушер-гінеколог професор Дмитро Олександрович Говсєєв. Телефонуйте до редакції за номером (044) 503−77−74 Заздалегідь надсилайте запитання на електронну адресу [email protected] Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 26 серпня

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