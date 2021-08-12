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Здоров'я та медицина

Вакцинація Pfizer і Moderna: в ЄС вивчають дані по трьом серйозним побічним ефектам

19:33 12 серпня 2021
Вакцинація Pfizer і Moderna: в ЄС вивчають дані по трьом серйозних побічних ефектів

У мРНК-вакцин від коронавіруса Pfizer і Moderna, які наразі активно застосовуються і на території України, підтвердилися нові побічні ефекти .

Як повідомляє Reuters, мова йде про алергічні реакції на шкірі (багатоформна еритема) і запалення нирок (гломерулонефрит і нефротичний синдром). Останній, як правило, характеризується сильною втратою білка (виводиться з сечею).

Європейське агентство з лікарських засобів вже приступило до вивчення нових реакцій, адже поки не відомо, наскільки вони пов'язані з вакцинацією препаратами американських виробників.

Нагадаємо, розробка американської компанії Moderna прибула в Україну в середині липня — в рамках всесвітньої ініціативи COVAX під керівництвом Всесвітньої організації охорони здоров'я. Всього доставили 2 мільйони 40 доз препарату.

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Вакцинація Pfizer і Moderna: в ЄС вивчають дані по трьом серйозних побічних ефектів

Вакцинація Pfizer і Moderna: в ЄС вивчають дані по трьом серйозним побічним ефектам

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