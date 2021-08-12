Двоїння в очах, розлад травлення, сухість у роті: як розпізнати ботулізм

Господині бояться роздутих банок: раптом під кришкою вже накопичився ботулотоксин — найнебезпечніша отрута, яка вражає нервову систему, шлунково-кишковий тракт. Але кришка металевої або скляної банки може і не роздутися, якщо бактерії тільки почали свою роботу. Досить мінімальної кількості отрути, щоб вона почала діяти. Боятися треба і в'яленої невипотрошеної риби: бактерії ботулізму «люблять» безповітряний простір, їх виявляють у тих частинах риби, в які немає доступу повітря. Влітку отруєння ботулотоксином зустрічається особливо часто. А за рік реєструється до 120 випадків. І число смертей дуже високе, оскільки за симптомами відрізнити ботулізм від інших захворювань досить складно. Проте Центр громадського здоров'я України підготував корисну інформацію, яка дозволяє швидше визначити небезпеку зараження ботулізмом.

Що робити, якщо людина відчула себе погано після вживання в'яленої риби або домашніх консервів?

Перші симптоми можуть з'явитися навіть через дві години після вживання заражених продуктів. Але частіше це відбувається через 12−24 години. А зрідка навіть через три-чотири доби. Не ігноруйте симптоми отруєння, прислухайтеся до організму.

Як розпізнати ботулізм

Короткочасні ознаки ураження травного тракту (нудота, блювота, діарея, біль у центральній частині живота), потім — стадія парезу кишківника (здуття, запор).

М'язова слабкість, стомлюваність, головний біль.

Порушення зору: двоїння в очах, опущення повік (птоз).

Виражена сухість у роті.

Голос стає хрипким, гугнявим або взагалі пропадає, стає важко говорити.

Запаморочення.

Поразка м'язів шиї і кінцівок.

У важких випадках відчуття нестачі повітря, тяжкість у грудях, розвивається дихальна недостатність. Все це прояви дії ботулотоксину, який паралізує дихальну мускулатуру.

Швидку допомогу треба викликати негайно, якщо виникла підозра на отруєння ботулотоксином. А до приїзду медиків можна надати першу допомогу: промити шлунок підсоленою водою і зробити очисну клізму з теплою кип'яченою водою. Кожна хвилина зволікання може стати фатальною. Щоб врятувати людині життя, необхідно звести до мінімуму вплив токсину ботулізму. У більшості випадків пацієнту необхідна госпіталізація.

Нагадаємо, в нинішньому літньому сезоні із-за неякісної їжі сталося отруєння дітей у декількох таборах, а також в одеській лікарні.

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