Худнемо смачно: три простих напоїв для очищення організму

Влітку, коли у магазинах і на ринках багато фруктів, і коли спрагу можна втамувати смачними домашніми напоями, наприклад, з червоної смородини з розмарином, незайвим буде подбати і про очищення організму. Але при цьому важливо не захоплюватися в спеку фруктами і ягодами — це не безпечно для підшлункової залози.

— Ягоди багаті вітамінами, тому їх потрібно їсти обов'язково. Але важливо не переборщити: за один раз з'їдати 150−200 грамів ягід, а не півкілограма або більше, — радить лікар вищої категорії Галина Синишин.

Тим, хто не переносить свіжі ягоди, медик радить варити компот: в кипляче воду кинути жменю ягід і довести до кипіння. Потім відразу ж вимкнути плиту і дати компоту настоятися. В охолоджений компот можна покласти гілочку м'яти — і прекрасний літній напій готовий.

Також важливо обмежувати вживання фруктів, які містять грубу клітковину, наприклад, груші. З яблук потрібно вибирати м'які, а головне — некислі сорти. Корисні для травлення персики, сливи, абрикоси.

Нормалізувати обмін речовин та очистити кишківник допоможе напій з яблук з корицею. Його готують дуже просто — нарізане яблуко заливається 500 мл води, додається чайна ложка кориці. Напій слід охолодити і пити протягом дня.

Є й інші рецепти корисних напоїв, інгредієнти яких доступні не лише влітку. Наприклад, зроблений на основі лимона і меду. Чайну ложку меду потрібно залити 200 мл води, додавши дві столові ложки лимонного соку. Ще можна додати дрібку меленого імбиру. Цей напій п'ють натщесерце — за півгодини до сніданку. Він допоможе очистити систему травлення.



А можна готувати корисний напій і зі свіжого імбиру, який має протизапальну дію, тонізує організм та поліпшує обмін речовин. Невеликий шматочок свіжого кореня очистити і нарізати, залити літром води. Його доводять до кипіння і варять ще хвилин 10. Напій процідити, додати корицю та пару ложок сиропу шипшини. П'ють імбирний напій також натщесерце.

Простий рецепт приготування базилікового лимонаду, яким поділилася кулінар Тетяна Литвинова, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Своїм варіант домашнього напою, здатного зарядити енергією на весь день, представив і шеф реаліті «Пекельна кухня» Алекс Якутов — він розповів, як готувати смачний ягідний лимонад.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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