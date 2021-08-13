Захворюваність штамом «Дельта» в Україні зростає: всі деталі

В Україні зростає кількість інфікувань штамом коронавируса «Дельта» (досі сумне лідерство в цьому утримувала Херсонщина) — на 12 серпня в країні офіційно зареєстрували таких 300 випадків, повідомив Суспільне головний санітарний лікар Ігор Кузин.

За його словами, тільки в Києві зареєстровано 21 випадок.

А у Вінницькій області, за словами голови обласної адміністрації Сергія Борзова, зафіксували і перші три смерті від «Дельта"-штаму. Всього в регіоні на даний момент зареєстровано 25 інфікувань.

«Вінницька область … діагностує мутований штам „Дельта“ — „привезений“ з Росії. З 25 інфікованих троє померли: чоловік і жінка з Гайсинського району — обом по 83 роки, і 73-річний чоловік з Вінницького району», — повідомив він.

Нагадаємо, вчені американського Інституту показників і оцінки здоров'я прогнозують, що спалах смертності від різних штамів коронавируса COVID-19 в світі прийдеться на початок вересня 2021 року, а загальна кількість смертей до грудня 2021 досягне 5,3 млн, ще 12 млн чоловік помре з причин, які пов'язані з цією хворобою. Така висока смертність пов'язана саме зі штамом «Дельта».

До того ж в світі з'явилися також штами коронавируса «Лямбда» і «Йота «, заразність яких набагато вища.

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