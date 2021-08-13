26.67 / 26.87 31.21 / 31.56
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Захворюваність штамом «Дельта» в Україні зростає: всі деталі

10:07 13 серпня 2021
Захворюваність штамом «Дельта» в Україні зростає: всі деталі

В Україні зростає кількість інфікувань штамом коронавируса «Дельта» (досі сумне лідерство в цьому утримувала Херсонщина) — на 12 серпня в країні офіційно зареєстрували таких 300 випадків, повідомив Суспільне головний санітарний лікар Ігор Кузин.

За його словами, тільки в Києві зареєстровано 21 випадок.

А у Вінницькій області, за словами голови обласної адміністрації Сергія Борзова, зафіксували і перші три смерті від «Дельта"-штаму. Всього в регіоні на даний момент зареєстровано 25 інфікувань.

«Вінницька область … діагностує мутований штам „Дельта“ — „привезений“ з Росії. З 25 інфікованих троє померли: чоловік і жінка з Гайсинського району — обом по 83 роки, і 73-річний чоловік з Вінницького району», — повідомив він.

Нагадаємо, вчені американського Інституту показників і оцінки здоров'я прогнозують, що спалах смертності від різних штамів коронавируса COVID-19 в світі прийдеться на початок вересня 2021 року, а загальна кількість смертей до грудня 2021 досягне 5,3 млн, ще 12 млн чоловік помре з причин, які пов'язані з цією хворобою. Така висока смертність пов'язана саме зі штамом «Дельта».

До того ж в світі з'явилися також штами коронавируса «Лямбда» і «Йота «, заразність яких набагато вища.

259

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонер

В Україні змінили порядок підтвердження трудового стажу для отримання пенсії: кого це стосується

«Я вас розведу»: Винник жорстко відповів на пропозицію

«Я вас розведу»: Винник жорстко відповів на пропозицію

Пляж «Калетон»

«Медузи і зелене місиво»: туристи розповіли, що не так з пляжами в Затоці, Кароліно-Бугазі і Одесі

Скандал між Ларисою Доліної і Валею Карнавал вийшов на новий рівень

Скандал між Ларисою Доліною та Валею Карнавал вийшов на новий рівень

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.