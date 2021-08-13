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Здоров'я та медицина

Чи можна одночасно робити щеплення від ковіда та інших хвороб: МОЗ відповів на найпоширеніші питання про вакцинацію

21:10 13 серпня 2021
Вакцина

У зв'язку з масовою вакцинацією від коронавірус в українців виникає багато питань з приводу суміщення щеплень від різних хвороб. Міністерство охорони здоров'я дало роз'яснення в своєму Facebook.

З пояснень медиків витікає, що не допускається одночасно вакцинуватися відразу від кількох хвороб. Зачекайте часовий відрізок на два тижні. Але при виникненні необхідності в екстреному щепленні відкладати його не треба.

Раніше повідомлялося, що у вакцин від коронавірусу Pfizer і Moderna, які активно застосовуються в тому числі на території України, виявлені нові побічні ефекти. Нагадаємо, РФ організувала в соцмережах масову кампанію про вакцини проти коронавируса. Населення дезінформують про препарати, якими виконуються щеплення.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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