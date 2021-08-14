У МОЗ назвали фрукти та ягоди, які влітку повинні бути на столах українців кожен день

Більшість літніх фруктів і ягід, які саме час заготовляти на зиму, містять вітаміни та інші важливі для організму людини речовини. Про найбільш корисні продукти поінформував МОЗ України.

Наголошується на необхідності додавати фрукти та ягоди в щоденний раціон:

1. Абрикоси. Вони багаті бета-каротином — провітаміном А. Позитивно впливають на зір і захищають шкіру від запалення.

2. Чорниця. Засіб для профілактики погіршення зору, захисту судин від атеросклерозу та джерело вітамінів.

3. Ожина. Характеризується протизапальними властивостями. Синій пігмент з групи флавоноїдів позитивно впливає на серцево-судинну систему.

4. Малина. Багата вітамінами, має антиоксидантну та протизапальну дію.

5. Диня. Містить аскорбінову кислоту, альфа-каротин, бета-каротин, флавоноїди, кумарини та фенольні кислоти.

6. Виноград. Має протизапальну дію.

7. Персики та нектарини. Характеризуються антиоксидантною дією.

8. Сливи. Плід покращує когнітивні функції та здоров'я кісток.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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