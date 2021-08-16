Чи потрібно робити тест на антитіла після вакцинації від ковіду: у НСЗУ дали категоричну відповідь

З огляду на те, як вакцинація в Україні набирає обертів, у громадян виникає багато питань, пов'язаних зі щепленням, зокрема, про сумісності препаратів проти різних захворювань, а також про те, чи потрібно робити тести на антитіла після вакцинації.

У Національній службі здоров'я України на останнє запитання дали однозначну відповідь: робити тести на антитіла до коронавірусу SARS-CoV-2, аби дізнатися, чи є у вас імунний захист від нього, не потрібно, бо це не має сенсу.

У НСЗУ пояснили, що тести, які показують рівень антитіл, не стандартизовані — різні лабораторії застосовують різні методи дослідження, різні одиниці виміру, тест-системи різної точності та чутливості, різне обладнання. Тому такі тести часто дають різні та вкрай неточні результати.

«Антитіла є не єдиною ланкою захисту від COVID-19. Є ще клітинна імунна відповідь, яка зберігається довше і яку тест на антитіла не визначить. Це означає, що у вас може бути низький рівень антитіл, але при цьому непоганий захист від вірусу завдяки клітинному імунітету. Або навпаки, перша доза вакцини може дати високий рівень антитіл, але хороший захист з'явиться тільки тоді, коли запрацюють інші ланки імунітету», — відзначили в організації.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я ввели нові правила щеплення китайською вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech — другу дозу рекомендують колоти не через 28 днів, а через два тижні після першого щеплення.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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