Небезпечні навіть мертві: в МОЗ дали поради жертвам медуз
У МОЗ дали рекомендації українцям, незадоволених навалою медуз на морські курорти Приазов'я. У відомстві пояснили, що в щупальцях медуз є мікроскопічні жала, що містять отруту, і саме вона провокує виникнення печіння та поколювання, оніміння або почервоніння шкіри. Важливо, що отрута може діяти, навіть якщо медуза вже мертва.
Алгоритм першої допомоги:
- вийти з води, а видимі жала обережно вискубати пінцетом;
- промити місце опіку і / або контакту медузи з шкірою морської або солоною водою;
- якщо біль від опіку дуже сильний — прийняти знеболююче, а постраждалу ділянку шкіри обробити антигистамінною маззю або гелем.
Чого робити не можна:
- промивати уражену ділянку прісною водою — це лише прискорить негативний вплив отрути на місце ураження і спровокує збільшення опікового ділянки;
- торкатися місця опіку голими руками — є ризик, що отрута потрапить на руки і інші ділянки шкіри;
- терти місце опіку і мочитися на місце укусу.
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Щоб уникнути контакту з медузами, при купанні або пірнанні слід надягати гідрокостюм або іншу спеціальний захисний одяг, а також уникати пляжів з великою кількістю медуз.
Нагадаємо, в середині серпня з'явилися дані про те, що укус медуз може викликати інтоксикацію організму.195
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