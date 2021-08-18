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Здоров'я та медицина

Небезпечні навіть мертві: в МОЗ дали поради жертвам медуз

19:52 18 серпня 2021
Небезпечні навіть мертві: в МОЗ дали поради жертвам медуз

У МОЗ дали рекомендації українцям, незадоволених навалою медуз на морські курорти Приазов'я. У відомстві пояснили, що в щупальцях медуз є мікроскопічні жала, що містять отруту, і саме вона провокує виникнення печіння та поколювання, оніміння або почервоніння шкіри. Важливо, що отрута може діяти, навіть якщо медуза вже мертва.

Алгоритм першої допомоги:

  • вийти з води, а видимі жала обережно вискубати пінцетом;
  • промити місце опіку і / або контакту медузи з шкірою морської або солоною водою;
  • якщо біль від опіку дуже сильний — прийняти знеболююче, а постраждалу ділянку шкіри обробити антигистамінною маззю або гелем.

Чого робити не можна:

  • промивати уражену ділянку прісною водою — це лише прискорить негативний вплив отрути на місце ураження і спровокує збільшення опікового ділянки;
  • торкатися місця опіку голими руками — є ризик, що отрута потрапить на руки і інші ділянки шкіри;
  • терти місце опіку і мочитися на місце укусу.

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Щоб уникнути контакту з медузами, при купанні або пірнанні слід надягати гідрокостюм або іншу спеціальний захисний одяг, а також уникати пляжів з великою кількістю медуз.

Нагадаємо, в середині серпня з'явилися дані про те, що укус медуз може викликати інтоксикацію організму.

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