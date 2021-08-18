По Києву курсуватимуть мобільні пункти вакцинації для всіх бажаючих зробити щеплення: дати і маршрути

У вихідні дні, починаючи з 19 серпня, в столиці працюватимуть мобільні пункти вакцинації від COVID-19 — спеціально обладнані автобуси і прищепні намети, які з'являться в найбільш багатолюдних місцях, перш за все — на ринках. Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

У мобільних пунктах вакцинації може зробити щеплення будь-який громадянин України або особа, яка має постійний вид на проживання. Для цього необхідні лише паспорт, ІПН і мобільний телефон (якщо у вас підписано декларацію з лікарем — це значно спростить і прискорить процес оформлення вакцинації).

Де шукати автобуси:

19 серпня

10: 00−12: 00 — супермаркет «Сільпо» (вул. Закревського, 61)

12: 30−14: 00 — мікрорайон «Милославовичі» (вул. Закревського, 101)

14: 30−16: 00 — ТЦ «Район» (вул. Лаврухіна, 4)

20 серпня

10: 00−12: 00 — Супермаркет «ЕКО» (пр. Маяковського, 17)

12: 30−14: 00 — ТЦ «Глобал» (вул. Бальзака, 2-А)

14: 30−16: 00 — ТЦ «Нова лінія» (вул. Бальзака, 65/1)

21 серпня

10: 00−12: 00 — Супермаркет «Сільпо» (пр. Лісовий, 37)

12: 30−14: 00 — маркет «Коло» (вул. Волкова, 16)

14: 30−16: 00 — парк Кіото (м. Лісова)

22 серпня

10: 00−12: 00 — Торговий ринок (Бальзака, 98)

12: 30−14: 00 — Торговий комплекс «Корал» (вул. Милославська, 6)

14: 30−16: 00 — Супермаркет «ЕКО» (вул. Радунська, 40)

Автобуси на ринках

19−21 серпня 9: 00−13: 00 — «Даринок» (вул. Магнітогорська, 1-А)

20−22 серпня 09: 00−13: 00 — «Базар на Лісовій» (вул. Попудренка, 65)

19−22 серпня 09: 00−13: 00 — «Героїв Дніпра» (вул. Героїв Дніпра, 51); 09: 00−13: 00 — «Юність» (вул. Миропільська, 2).

Прищепні намети працюватимуть 21−24 серпня (з 12:00 до 18:00):

на території Національного музею архітектури і побуту в Пирогово;

на паркінгу НСК «Олімпійський»;

на виході зі станції метро «Театральна».

Нагадаємо, Центри масової вакцинації в столиці не працюватимуть у понеділок, 23 серпня, і у вівторок, 24 серпня.

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