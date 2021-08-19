Готуємо дитину до школи: відомий психолог про те, що потрібно зробити вже сьогодні

До нового навчального року залишилося менше двох тижнів, але за цей час батьки школярів можуть допомогти дітям налаштуватися на навчальний процес. Корисні поради сім'ям дала відома дитяча і сімейна психологиня Світлана Ройз. Вона радить обов'язково залучити дітей до покупки шкільного приладдя, разом намітити дорогу на заняття і влаштувати невелике сімейне свято з нагоди початку осені.

Більшість психологічних порад адресовано сім'ям учнів молодших класів. Вже зараз можна починати привчати дитину прокидатися на 15−30 хвилин раніше кожен день. Можна ще раз пройтися з дитиною по дорозі до школи або намалювати (роздрукувати) карту. Також психологиня радить продумати варіанти харчування в школу, погратися в шкільний ланч, коли їжу доведеться брати з ланч-боксу.

Позитивні емоції дитині принесе покупка нових речей для школи. «Тільки важливо дати можливість дітям самим вибрати канцтовари», — підкреслює експертка.

У перший місяць навчання дитині можна вкладати в рюкзак приємні дрібниці, які будуть радувати і заспокоювати: маленькі листівки, брелоки-антистреси, браслетики, ручки з блискітками, дзигу. Зараз якраз гарний час запастися такими подарунками-сюрпризами.

Хороший ефект може дати зустріч однокласників перед школою. «Ми пам'ятаємо, що діти, в першу чергу, йдуть в школу до друзів, встановлювати стосунки. Тільки після того, як вони відчують безпеку в контактах, зможуть приступити до навчання», — пояснює психологиня.

Також було б непогано ще до початку навчального року познайомити першокласників з учителем. Учням, які переходять в середню школу, коли з'являється багато незнайомих викладачів, було б корисно і знайомство з класним керівником, і портфоліо вчителів (фото, ПІБ, який предмет веде).

Психологиня закликає дорослих пам'ятати, що за літо відбувається «відкат у знаннях» — на рівень кінця першої — початку другої чверті попереднього року. «Це нормально. Все згадають», — заспокоює Світлана Ройз.

Нагадаємо, в школах південних областей початок нового навчального року запропонували перенести. Щоправда, для цього обласній владі доведеться заручитися підтримкою Верховної Ради.

Фото pixabay.com

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