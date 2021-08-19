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Здоров'я та медицина

Готуємо дитину до школи: відомий психолог про те, що потрібно зробити вже сьогодні

9:59 19 серпня 2021
школяр

До нового навчального року залишилося менше двох тижнів, але за цей час батьки школярів можуть допомогти дітям налаштуватися на навчальний процес. Корисні поради сім'ям дала відома дитяча і сімейна психологиня Світлана Ройз. Вона радить обов'язково залучити дітей до покупки шкільного приладдя, разом намітити дорогу на заняття і влаштувати невелике сімейне свято з нагоди початку осені.

Більшість психологічних порад адресовано сім'ям учнів молодших класів. Вже зараз можна починати привчати дитину прокидатися на 15−30 хвилин раніше кожен день. Можна ще раз пройтися з дитиною по дорозі до школи або намалювати (роздрукувати) карту. Також психологиня радить продумати варіанти харчування в школу, погратися в шкільний ланч, коли їжу доведеться брати з ланч-боксу.

Позитивні емоції дитині принесе покупка нових речей для школи. «Тільки важливо дати можливість дітям самим вибрати канцтовари», — підкреслює експертка.

У перший місяць навчання дитині можна вкладати в рюкзак приємні дрібниці, які будуть радувати і заспокоювати: маленькі листівки, брелоки-антистреси, браслетики, ручки з блискітками, дзигу. Зараз якраз гарний час запастися такими подарунками-сюрпризами.

Хороший ефект може дати зустріч однокласників перед школою. «Ми пам'ятаємо, що діти, в першу чергу, йдуть в школу до друзів, встановлювати стосунки. Тільки після того, як вони відчують безпеку в контактах, зможуть приступити до навчання», — пояснює психологиня.

Також було б непогано ще до початку навчального року познайомити першокласників з учителем. Учням, які переходять в середню школу, коли з'являється багато незнайомих викладачів, було б корисно і знайомство з класним керівником, і портфоліо вчителів (фото, ПІБ, який предмет веде).

Психологиня закликає дорослих пам'ятати, що за літо відбувається «відкат у знаннях» — на рівень кінця першої — початку другої чверті попереднього року. «Це нормально. Все згадають», — заспокоює Світлана Ройз.

Нагадаємо, в школах південних областей початок нового навчального року запропонували перенести. Щоправда, для цього обласній владі доведеться заручитися підтримкою Верховної Ради.

Фото pixabay.com

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