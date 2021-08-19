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Здоров'я та медицина

«Дельта» завдає смертельного удару: під Тернополем померла перша жертва небезпечного штаму коронавірусу

20:37 19 серпня 2021
коронавірус

В Україні на початок серпня підтверджені 143 випадки зараження штамом коронавірусу «Дельта». Є ті, що вилікувалися, а також перші смертельні випадки.

В Копичинцях Тернопільської області померла 48-річна жінка, у якої діагностували агресивний штам «Дельта», пише місцеве видання Zaxid.net.

Це перша смерть від індійського варіанту коронавірусу на території Тернопільської області.

Повідомляється, що 48-річна жінка нещодавно повернулася в Україну з Великобританії. Самопочуття погіршилося у неї вже вдома. Лікарі діагностували коронавірус «Дельта». Разом з нею захворіли її родичі та близькі, які контактували з нею перед цим.

Нагадаємо, днями у дитячому центрі «Молода гвардія» виявили масове зараження дітей штамом коронавірусу «Дельта». Захворіли і деякі вихователі.

Про новий штам «Дельта» та порадах дієтолога, як правильно приймати вітаміни й не нашкодити організму надлишком кавунів на прямій лінії «ФАКТІВ» розповіла дієтолог Юлія Поворознюк.

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