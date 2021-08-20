Як поліпшити зір: пояснює лікар-офтальмолог

Очні захворювання стрімко молодіють.

- До мене на прийом прийшов 43-річний пацієнт, у якого були скарги на погіршення зору, і виявилося, що у нього катаракта, тому необхідна негайна заміна кришталика, — каже завідувач кафедри офтальмології Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика доктор медичних наук професор Сергій Риков. — Сьогодні є сучасні моделі кришталиків, що дозволяє при розвиненій катаракті повністю повернути нормальний зір. Людина не буде відчувати дискомфорту, а якщо носила окуляри, зможе обходитися без них.

— І все ж, чому розвивається катаракта?

- Причин помутніння кришталика багато. Це і ендокринні захворювання, зокрема діабет, робота в несприятливих умовах, там, де повітря забруднене або занадто гаряче. Навіть те, що водії змушені подовгу стояти в пробках і на них діють вихлопні гази автомобіля, погано позначається на стані кришталика.

— Серед захворювань, що загрожують сліпотою, — глаукома. Як уберегтися?

— Регулярно відвідувати лікаря і вимірювати внутрішньоочний тиск. Пацієнт його не відчуває. Якщо він підвищений, то може постраждати очний нерв. Тим, у кого ми виявляємо глаукому на ранній стадії, вдається зупинити розвиток хвороби: призначаємо препарати, проводимо операції. Детальніше про захворювання очей можна дізнатися на моєму YouTube-каналі «Мистецтво Бачити життя».

— Діти рано привчаються до гаджетів. Батьки і самі постійно дивляться в екран, коли гуляють з дитиною. Це шкідливо для очей?

— Звичайно. Але хіба можна сьогодні відібрати у всіх телефони, планшети, комп'ютери? Тому міжнародне співтовариство офтальмологів розробило рекомендації, що дозволяють знизити шкідливий вплив гаджетів. Це формула 20×20×20. Поясню: попрацювавши 20 хвилин за комп'ютером, треба перерватися на 20 секунд, щоб подивитися вдалину на предмет, який знаходиться на відстані 20 футів (близько шести метрів).

Чи можна відновити сітківку? Чи лікується глаукома без операції? На ці та інші запитання наших читачів у середу, 25 серпня, з 11:00 до 12:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість офтальмолог професор Сергій Олександрович Риков. Телефонуйте до редакції за номером (044) 503 77−74 Заздалегідь надсилайте запитання на електронну адресу [email protected] Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 2 вересня

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