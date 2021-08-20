У МОЗ придумали, як стимулювати вакцинацію вчителів

МОЗ України вирішив простимулювати вакцинацію педагогів напередодні нового навчального року, оголосивши конкурс серед шкіл. За його умовами навчальні заклади, в яких доб'ються вакцинації від коронавіруса не менше 80% персоналу, можуть претендувати на комплекти комп'ютерів і роутерів.

Як повідомляє Facebook МОЗ, в конкурсі «Вакциновані і відкриті» будуть розіграні три набору техніки, куди входять по 10 комп'ютерів, 10 гарнітур і 10 роутерів, а також 15 наборів з 10 гарнітур і роутера.

Кінцевий термін подачі заявок — 23:59 29 вересня 2021. Результати будуть оголошені на День вчителя 3 жовтня.

Нагадаємо, згідно з новими правилами, в разі виходу регіону з «зеленої зони» адаптивного карантину будуть в звичайному режимі зможуть працювати тільки ті школи, в яких вакцинували не менше 80% персоналу. Решта перейдуть на дистанційний режим навчання.

Станом на ранок п'ятниці, 20 серпня, в Україні було підтверджено вже 1600 нових випадків C0VID-19 (днем раніше їх було 1560).

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