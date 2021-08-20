Медичні довідки для школярів: які потрібні та які вже скасували

Поки що Міносвіти планує почати повноцінне навчання 1 вересня, але уряд вже ухвалив постанову про роботу освітніх закладів у випадку посилення карантину. І вчителі багатьох шкіл вже натякають батькам своїх учнів, що до 1 вересня потрібно здати довідки про стан здоровʼя школярів — щоб не повторилась минулорічна ситуація, коли через пандемію коронавіруса такі довідки приносили хто в середині, а хто й під кінець навчального року.



Міністерство охорони здоровʼя України вже три роки як скасувало «Медичну карту дитини» і школи та дитсадки тепер не вимагають довідку форми № 026/о. Але лишаються необхідними ще дві: «Карта профілактичних щеплень» (№ 063/о) та «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду» (форма № 086−1/о).

Останню потрібно оновлювати щороку — аж до випуску зі школи.

У приватних лікарів Києва нині вона коштує від півтисячі гривень, але сімейні лікарі та педіатри видають її безкоштовно — після проходження школярем профілактичного медичного огляду.

Яких лікарів потрібно відвідати у обовʼязковому порядку для отримання довідок, які аналізи здати, які щеплення зробити та у які терміни — читайте в матеріалі «ФАКТІВ» «Не допускати до закладів освіти дітей, які не вакциновані»: чи мають школи право вимагати довідки про щеплення.

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