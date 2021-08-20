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Здоров'я та медицина

В Україні почнуть вакцинувати дітей проти COVID-19

23:33 20 серпня 2021
В Україні почнуть вакцинувати дітей проти COVID-19

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив, що не проти вакцинації дітей проти COVID-19.

«Якщо буде якась статистика, клінічні дослідження, що це безпечно і захистить дітей від коронавірусу, то я тільки за», — говорить він.

Але до недавніх пір всі вакцини вважались небезпечними для дітей. Умовно безпечними (та й то — тільки деякі) були тільки для підлітків, тому неповнолітніх щепили від коронавірусу тільки з 16 років — і донедавна тільки в США та Ізраїлі.

Та днями Міністерство охорони здоровʼя України оприлюднило свої рекомендації щодо вакцинування дітей, дозволивши в окремих випадках вакцинувати навіть 12-річних. Щоправда, підходить для цього тільки препарат Comirnaty/Pfizer-BioNTech, якого останнім часом в Україні не вистачає.

Про те, що вплинуло на рішення МОЗ, що може стати показанням до вакцинації та які документи для цього потрібно оформити — читайте у матеріалі «ФАКТВ» «Не допускати до закладів освіти дітей, які не вакциновані»: чи мають школи право вимагати довідки про щеплення

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