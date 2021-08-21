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Здоров'я та медицина

В Україні обовʼязкова вакцинація проти десяти інфекцій: коронавірусу серед них немає

9:05 21 серпня 2021
щеплення діти

Терміни планової вакцинації пропустили мільйони дітей. Тим часом в Україні все частіше в школи та дитсадки не пускають невакцинованих учнів та вихованців. І все це — законно.

Наразі Календар профілактичних щеплень містить строки обовʼязкових вакцинацій проти десяти хвороб. (COVID-19 — поки що не в списку.) У Законі України «Про захист населення від інфекційних хвороб» вказано, що ті, хто не отримав щеплень, до відвідування дитячих закладів не допускаються. Але можуть бути допущені ті, кому «щеплення проведено з порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями».

Невакцинованим дітям пропонується навчатись дистанційно та іншими способами, не повʼязаними з відвідуванням школи. Та Міністерство охорони здоровʼя вважає, що у виключних випадках до школи можна ходити й взагалі невакцинованим — коли щеплення не зробили через медичні протипоказання.

Про графік обовʼязкових вакцинацій, щеплення дітей від коронавірусу, а також — які медичні довідки ще потрібно здавати в школу, а які вже скасовані, читайте у матеріалі «ФАКТІВ» «Не допускати до закладів освіти дітей, які не вакциновані»: чи мають школи право вимагати довідки про щеплення.

Фото pixabay.com

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