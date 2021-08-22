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Здоров'я та медицина

На Львівщині зафіксували першу смерть від штаму «Дельта»

10:52 22 серпня 2021
На Львівщині зафіксували першу смерть від штаму «Дельта»

У Львівській області від ускладнень після інфікування штамом коронавіруса «Дельта» помер 36-річний житель Стрийського району. Про це в соцмережі повідомила головна санітарний лікар області Наталія Іванченко-Тимко.

Як виявилося, пацієнт мав супутню патологію — цукровий діабет, тобто був в групі ризику і потребував вакцинації, проте до медиків за цим не звертався.

До лікарні він потрапив у важкому стані, відразу в відділення реанімації та інтенсивної терапії.

«Був на апараті ШВЛ. За його життя медики боролися 8 днів … На жаль, врятувати не вдалося.» Дельта «-штамм був підтверджений референс-лабораторією Центру громадського здоров'я МОЗ України», — йдеться в повідомленні.

Раніше жертви агресивного штаму були зареєстровані в сусідній Тернопільській області (жінка повернулася з Великобританії) і на Вінниччині (там померли відразу три пацієнта).

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