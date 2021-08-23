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Здоров'я та медицина

Метеозалежних підстерігає серйозна небезпека 24−26 серпня: як уникнути проблем зі здоров'я

20:31 23 серпня 2021
бурі

У серпні 2021, який багатий на магнітні бурі, найсильніші геомагнітні збурення очікуються у період з 24 по 26 число.

Відомо, що геомагнітні бурі небезпечні для людини — вони змінюють біоритми організму, впливають на органи дихання, центральну нервову та серцево-судинну системи.

Тому літнім людям, вагітним й тим, хто страждає на хронічні захворювання, потрібно бути особливо обережними у цей період.

Магнітна буря 24 серпня 2021 року по своїй силі досягне трьох-чотирьох балів. Планетарний індекс магнітної бурі 25 серпня, за інформацією NASA, може підскочити до 15 при нормі — 5.
Найскладнішим періодом стане магнітна буря 26 серпня. У цей день, крім фізичного нездужання, ймовірно також погіршення психологічного стану.

Тому найближчими днями медики рекомендують знизити фізичну активність, більше бувати на свіжому повітрі, але не в спеку. З меню прибрати жирну й сильно солону їжу, алкоголь та кофеїн.

Для зміцнення нервової системи попити настоянку піона, пустирника, валеріани.

Нагадаємо, 10 червня українці спостерігали перше у цьому році сонячне затемнення, друге буде 4 грудня.

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