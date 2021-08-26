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Здоров'я та медицина

Різке зростання: після свят в Україні збільшилася кількість випадків захворювання на коронавірус

9:43 26 серпня 2021
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За добу 25 серпня в Україні зафіксовано 1 581 випадок захворювання на коронавірус COVID-19, добою раніше було 727 хворих.

За інформацією МОЗ, найбільше число підтверджених хворих зареєстровано в Києві (264), Донецькій (161), Одеській (119), Харківській (105) та Луганській (93) областях.

Також за минулу добу госпіталізовано 464 людини, летальних випадків-45, побороли хворобу — 1269 осіб. Всього за час пандемії в Україні захворіло понад 2 мільйони осіб.

З початку кампанії вакцинації в Україні зроблено понад 8 мільйонів щеплень від коронавірусу. Дві дози отримали більше 3 мільйонів людей.

Про вакцинацію дітей, у тому числі і проти коронавірусу, в матеріалі «ФАКТІВ».

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