У Харкові зафіксували смертельну тропічну інфекцію

У Харкові виявлено особливо небезпечне захворювання. 42-річна мешканка міста заразилася на тропічну малярію. Діагноз був підтверджений в лікарні, куди звернулася харків'янка. За місцем проживання проводиться протиепідемічна обробка. Про це повідомив Харківський центр контролю і профілактики хвороб.

Небезпечну інфекцію харків'янка, судячи з усього, підхопила в Нігерії. Жінка згадує, що по час поїздки страждала від укусів комарів, але ніяких медикаментів не приймала. Повернувшись з Африки 16 серпня, туристка ще не почувалася хворою, але вже 20 серпня підвищилася температура до 38,5 градуса, проявилася загальна слабкість. 24 серпня пацієнтку госпіталізували.

Лікарі попереджають, що після поїздки в країни з тропічним кліматом туристам варто дуже уважно стежити за своїми симптомами. Перші ознаки хвороби можуть проявитися через 10−15 днів після укусу інфікованого комара. Важливо знати, що лихоманка, млявість, головний біль можуть бути виражені слабо, практично непомітно, а лікування важливо почати протягом доби після появи перших симптомів.

Захиститися від захворювання можна як протимоскітними засобами (репеленти, спеціальний одяг, сітки), так і хіміопрофілактикою. Спеціальні медикаменти для профілактики малярії необхідно приймати курсом ще до поїздки.

У Харкові в 2020—2021 роках зареєстровано 9 завезених випадків малярії — у студентів, туристів, осіб, які працювали в Африці. Для двох пацієнтів хвороба закінчилася летально.

Зафіксовано випадки зараження малярією і в інших регіонах. Так, у Львові лікарям не вдалося врятувати чоловіка, який побував в Конго і підхопив там інфекцію. В Одеській області від малярії помер моряк, який проігнорував хіміопрофілактику. Житель Дніпропетровської області заразився малярією в Уганді, оскільки понадіявся на антимоскітні сітки і репеленти.

Фото pixabay.com

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