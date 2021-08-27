На повороті злетіла з пасажирського сидіння мотоцикла і відключилася: байкери та волонтери організації MotoHelp допомагають жінці відновитися

Аварія сталася неподалік від населеного пункту Зазим'я в Київській області, коли Ганна з другом поверталися з мотозльоту. Жінка була на пасажирському сидінні.

— Наш мотоцикл занесло на повороті, колесо потрапило на щебінь, і я впала, отримавши, як з'ясувалося пізніше, переломи обох ніг, — згадує Ганна Богатко. — Ми їхали не одні, тому інші байкери відразу викликали швидку і зателефонували на гарячу лінію громадської організації MotoHelp, щоб волонтери підказали, як діяти.

— Якщо ДТП трапляється в Києві і ми можемо дістатися до потерпілого швидше, ніж бригада медиків, то виїжджаємо відразу і надаємо першу допомогу, а потім вже пацієнтом займаються лікарі, — розповідає керівник організації MotoHelp Дмитро Буренін. — Але у випадку з Ганною швидко доїхати ми не могли, тому наш волонтер телефоном пояснював, що треба робити.

— Пам'ятаю, коли приїхала швидка, вісім осіб мене акуратно переклали в спеціальний надувний човник і завантажили в машину, — каже Аня. — Потім я не раз відключалася, мені робили якісь уколи. Доправили мене в броварську лікарню. Хлопці з MotoHelp організували донорів. Багато байкерів тоді мені допомогли своєю кров'ю.

Групу рятувальників-ентузіастів у 2008 році об'єднав Дмитро Буренін. Досвід європейських країн та Ізраїлю, де такий волонтерський рух існує багато років, надихнув його на створення організації.

— Як постраждалі чи їхні родичі можуть зв'язатися з волонтерами?

— Один з шести операторів організації 24 години на добу на зв'язку по телефону (097) 900−99−90. Інформацію отримують і з Telegram-каналу @motohelp_kyiv, до якого може приєднатися кожен. Оператор дізнається про ДТП і приймає рішення, чи їхати на виклик. Якщо так, то волонтери відразу ж виїжджають. У нас 40 таких волонтерів. Також ми координуємо дії телефоном, як було у випадку з Ганною. Буває, що необхідності у виїзді бригади просто немає. Нам може зателефонувати або сам потерпілий, або його родичі. Якщо у людини серйозні травми, ми самі намагаємося знайти його родичів.

— Ви співпрацюєте зі швидкою допомогою?

— Рік тому наша організація підписала договір про співпрацю з Центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва. Волонтери працюють з бригадами екстреної швидкої допомоги, і за минулий рік ми виїхали разом на 153 події. Оператор швидкої повідомляє про ДТП нашим волонтерам. Якщо в місті пробки, на байках дістатися до місця аварії можна набагато швидше, щоб надати першу допомогу потерпілому. У таких ситуаціях кожна секунда важлива. Крім того, волонтери надають правову консультацію, фіксують всі деталі ДТП, збирають статистичну інформацію. Наприклад, з 9 по 15 серпня 2021 року в Києві відбулося 50 ДТП за участю двоколісних транспортних засобів.

У команді MotoHelp працює близько 60 осіб. Фото надано Дмитром Буреніним

У Броварах Ганну прооперували, встановивши на обидві ноги апарати зовнішньої фіксації. Травми у жінки були серйозні — складні осколкові переломи стегнових і гомілкових кісток.

— П'ять годин тривала операція по установці апарату зовнішньої фіксації на правій нозі, а потім хірурги прооперували ліву, — розповідає Ганна. — Але лікування треба було продовжувати, і мене перевезли до ортопедо-травматологічного центру Київської обласної клінічної лікарні. Волонтери MotoHelp опублікували мою історію на своїй сторінці, і завдяки цьому вдалося зібрати 75 тисяч гривень на чергові операції. Адже спиці, штифти, які мені ставили під час наступних операцій, коштували дуже дорого. Все разом обійшлося у понад 160 тисяч гривень.

Травми у жінки були серйозні - складні осколкові переломи голеностопов. Фото надано Ганною Богатко

Зараз, через три місяці після травми, Ганна проходить реабілітацію, хоча на ноги їй ставати рано. Доводиться пересуватися на візку.

— 13-річний син Роман допомагає мені, він зараз мої ноги, — каже Ганна. — Але, коли я була в лікарні, ми спілкувалися лише по відеозв'язку. Не хотіла, щоб син бачив мене в тяжкому стані.

«Лежала на витяжінні, і здавалося, що пес схопив мене за п'яту і рве»

— Опинившись в Київській обласній лікарні, я потрапила до прекрасних травматологів, — продовжує Ганна. — Лікар Євген Древаль відразу пояснив, що до операції необхідно зробити КТ і рентген. А після цього визначити тактику лікування. Щоб зняти набряки обох ніг і підготувати до операції, мені робили крапельниці. Під час першої операції на лівій нозі поставили штифт у стегнову кістку і зафіксували спицями ліву стопу.

Підготовка до хірургічного втручання на правій нозі виявилася складнішою. Після того як лікарі зняли апарат зовнішньої фіксації, Аню на десять днів поклали на витяжіння.

— Його я перенесла досить важко, — зізнається жінка. — Уявіть собі металеву конструкцію, яка проходить від початку стегна до самих кінчиків пальців, підвішений вантаж у три з половиною кілограми. Коли вантаж тільки прикріпили, було відчуття, що собака схопила мене за п'яту і рве. Природно, на витяжінні були проблеми і з туалетом. Вставати ж не можна. На 11-й день мені зробили на правій нозі операцію, використовуючи штифт і дві пластини.

— Коли ви почали робити вправи?

— Ще коли лежала на витяжінні. На спеціальному апараті реабілітолог виставляв кут, до якого я повинна була згинати й розгинати ногу. Коли мене виписували з лікарні, то ліву ногу я розробила до 90 градусів, а праву — до 75. Щоб ходити, 90 градусів досить, але присісти, щоб п'ята торкалася сідниць, не вийде.

«Як тільки лікарі дозволять мені вставати, реабілітація піде активніше», - каже Ганна. Фото надано Ганною Богатко

Вирішувати побутові питання Ганні допомагають байкери, з якими вона підтримує стосунки.

— Хлопці приїжджають до нас додому, зносять коляску, щоб вивезти мене на вулицю, — каже Ганна. — Навіть возили на мотофестиваль, який проходив у центрі міста. У нас своєрідне братство.

Цікава історія виникнення MotoHelp.

— Це було 13 років тому, — згадує Дмитро Буренін. — Я зупинився, побачивши аварію: мотоциклістові потрібна була допомога, але що саме треба робити, я не знав. Після цього випадку почав збирати команду. Вже потім ми самі прописали протоколи допомоги при ДТП. Спочатку волонтери виїжджали на ДТП за участю велосипедистів і байкерів, щоб допомогти «двоколісним». Потім розширили свою діяльність. Сьогодні в команді працює близько 60 осіб.

«Ми не вводимо потерпілому препарати, не виконуємо медичні маніпуляції»

Волонтери громадської організації MotoHelp на своїх мотоциклах виїжджають на ДТП, щоб надати першу допомогу постраждалим.

— Що можуть зробити волонтери до приїзду швидкої? — питаю Дмитра Буреніна.

- Необхідно пам'ятати, що ми надаємо тільки першу допомогу, яку за законом зобов'язана вміти надавати кожна людина. Але ми це робимо професійно. Всі волонтери мають сертифікати міжнародного класу з надання першої допомоги. При собі у них є аптечки, необхідні інструменти. Доводиться перевіряти, чи в свідомості потерпілий, чи дихає він. Буває, треба зупинити критичну кровотечу, накласти пов'язку, звільнити дихальні шляхи і при необхідності провести серцево-легеневу реанімацію. Звичайно, все це волонтери роблять, поки приїде бригада швидкої допомоги. Ми не маємо права використовувати ніякі ліки або робити медичні маніпуляції.

Дмитро Буренін: «Ми доставляємо в лікарні компоненти крові зі станцій переливання». Фото надано Дмитром Буреніним

— На початку 2019 року в MotoHelp з'явився новий напрямок роботи — екстрена доставка компонентів крові з центрів крові у будь-яку лікарню Києва та області. Як це відбувається?

— Бувають випадки, коли кров потрібно доставити терміново. Через Blood-бот до нашого оператора звертається Центр крові. Протягом однієї-трьох хвилин волонтер, який відправляється в Центр крові на мотоциклі, забирає компоненти в спеціальному термобоксі і доставляє кров у лікарню. За безпеку вантажу ми несемо матеріальну відповідальність. Ми не плануємо самі розвивати цей напрямок за межами області, але охоче допоможемо тим, хто готовий розвозити кров у своєму місті, в будь-якій точці України.

На сайті організації motohelp.ua є окремий розділ, який стосується допомоги постраждалим внаслідок ДТП на двоколісному транспортному засобі. При цьому MotoHelp не збирає гроші на свій рахунок, а тільки допомагає поширювати інформацію про допомогу. Перед початком збору всі дані про потерпілого перевіряються.

— Ми самі постійно потребуємо допомоги благодійників, — каже Дмитро. — Тому що не економимо на аптечках, а купуємо тільки кращі засоби першої допомоги — турнікети, бандажі, шийні коміри, медичні ножиці і багато іншого. Також для наших волонтерів потрібні світловідбиваючі жилети, футболки, реглани з нашою емблемою, маркування мотоциклів. Паливом, на щастя, вже три роки нас забезпечує одна з автозаправних станцій, яка тільки в цьому році надала чотири тонни пального. На нашому сайті є всі реквізити, так що охочі можуть фінансово нас підтримати.

Волонтери MotoHelp:

щодня виїжджають на ДТП, щоб надати постраждалим першу домедичну допомогу до приїзду швидкої;

щодня швидко доставляють компоненти крові в лікарні Києва і Київської області;

щодня реагують на мото- і вело-ДТП для надання правової підтримки та консультацій;

збирають і викладають у мережу статистичну інформацію про мото- і вело-ДТП;

проводять тренінги та семінари надання першої допомоги;

допомагають у проведенні спортивних і масових заходів;

допомагають захисникам України.

Раніше «ФАКТИ» розповідали історію порятунку 13-річного вінницького школяра Андрія, якого збила на тротуарі п'яна жінка — водій позашляховика. Хлопчика вже виписали з лікарні, але до повного одужання йому ще далеко.

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