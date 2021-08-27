Заморожувати, сушити або квасити: що думає доктор Комаровський про заготовки на зиму

Відомий педіатр Євген Комаровський, який розповів, як уберегти дітей від «дельта"-штаму коронавірусу, дав поради, як краще заготовлювати овочі і фрукти на зиму. При цьому він наполягає, що в XXI столітті робити це зовсім не обов'язково, адже харчова промисловість досить добре розвинена.

«Якщо ви цього (заготовок. — Авт.) не робите, ви не стаєте ледачими, неуважними і нелюблячий батьками», — заспокоїв медик матусь, спілкуючись з ними і їхніми чадами.

Проте він все ж зазначив, що найоптимальнішим способом заготовки є заморозка, для якої продукти спочатку потрібно добре вимити, ретельно обсушити і розкласти по порційних термостійких пакетах. Важливо вкладати в пакет рівно стільки заготовки, скільки повинно бути приготовлено, також краще відразу ж змішувати фрукти та овочі, які готуватимуться разом.

Сушінню зазвичай піддають фрукти і зелень, використовуючи для цього спеціальні сушарки-дегідратори.

Консервування або ферментація — найпоширеніший спосіб, однак він не може забезпечити збереження корисних властивостей продуктів. Винятком може бути хіба що приготування квашеної капусти.

Нагадаємо, «ФАКТИ» вже давали поради по якісному заморожуванню овочів і фруктів, а також розповіли спосіб приготування найсмачнішого овочевого асорті на зиму.

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